Canelo Álvarez ha sido un buen ejemplo de disciplina para Andy Ruiz

México.- El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, uno de los mejores boxeadores del momento, es la inspiración de muchos boxeadores principalmente de los mexicanos, como ha sido el caso de Andy Ruiz que esta noche se enfrenta a Chris Arreola.

“Le marqué al ‘Canelo’ para ver si me abrían las puertas, me dijo que conocía mis habilidades, pero necesitaba disciplina y es como hemos trabajado”, dijo el púgil, de 31 años, al contar como se integró al equipo de Saúl Álvarez mejor peleador del mundo libra por libra.

El ‘Destroyer’ Ruiz dio una de las grandes sorpresas del boxeo mundial al derrotar por nocaut al inglés Anthony Joshua en junio de 2019. Ganó las fajas mundiales de cuatro organizaciones, pero después de eso se relajó y perdió seis meses después el pleito revancha y los títulos.

Cuando perdí me sentí abajo, sin ganas de pelear, pero algo en mi corazón me dijo que me debía levantar y mostrar la disciplina que me faltaba”, señaló Ruiz.