Canelo Álvarez harto de acusaciones de dopaje apuesta toda su fortuna a que está "limpio"

Estados Unidos.- Saúl "Canelo" Álvarez una vez más está en el ojo del huracán con el tema del dopaje pero no por un resultado positivo sino que para poner un alto a las falsas acusaciones que se le han hecho durante todo estos años luego del tema de dio positivo por clembuterol en el 2018 en donde se comprobó que fue un errores y no un acto consiente.

Tras ese momento en la carrera del mexicano, todos sus rivales y detractores se han tomado de ella para desprestigiarlo pero eso ya lo cansó el punto de dar una desafiante declaración en donde asegura que apostaría toda su fortuna para realizarse nuevas pruebas que demuestren que sí usa sustancias ilícitas para mejorar su rendimiento.

"Yo puede hacerme pruebas, ahorita mismo. Yo puede hacerme pruebas de folículo, que son pruebas que rastrean seis meses atrás y te sale todo, y de las drogas y no solamente los que ayudan al rendimiento, sino desde marihuana, cocaína, de lo que sea. Le apuesto toda mi fortuna a quien sea de que no me va a salir ninguna", dijo el púgil para Los Ángeles Times.

Canelo Álvarez desde el 2018 vive un calvario por el tema del supuesto dopaje que luego se reveló que no hubo tal ya que se confirmó que había sido utilizado de manera inconsciente en la comida, mismo caso que pasó con jugadores de la Selección Mexicana que luego pudo resolverse, caso contrario con Canelo que le siguen recordando ese momento.

Canelo Álvarez reta a sus detractores comprobar su uso de drogas | Foto: Captura

Ya tambien tuvo algunos problemas con Caleb Plant su siguiente rival para el próximo 6 de noviembre ya que tambien le recordó ese mismo tema y que se intensificó con el positivo de Óscar Valdez del que se habla fue un error ya que en la segunda dio negativo. Ahora el mexicano quiere hacer olvidar de una ese tema que solo trata de afectar su imagen cuando ya pasó y cuando ya se dictaminó qué fue lo que pasó.

Saúl "Canelo" Álvarez por ahora se prepara en los últimos detalles para su pelea que será dentro de casi un mes en donde expondrá sus 3 títulos de los pesos supermedianos ante el estadounidense Plant quien tambien pone uno de la Federación Internacional de Boxeo, el que le faltaría al mexicano para unificar sus 4 títulos, de perder Caleb Plant lo haría.