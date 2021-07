Canelo Álvarez presume su costosa pijama en redes sociales

México.- Si alguien tiene todo el derecho de vestir pijamas en todo momento, ese es Saúl "Canelo" Álvarez quien ahora si las usó en el lugar correcto o acorde pues desde muy temprano en sábado dejó ver que se levantó con toda la elegancia para iniciar su día de la manera más productiva posible.

A través de su cuenta de Instagram el tapatío compartió, "Sábado de pijama" acompañado de una fotografía de él usando la prenda en tonalidades azules celeste y vivos en dorado, una combinación que al mexicano le ha gustado desde que comenzó a colaborar con Dolce & Gabbana quienes son los encargados de confeccionar sus prendas.

Este modelito no aparece como tal en la pagina de la marca exclusiva de ropa pues en la mayoría de los casos son prendas hechas a la medida para el boxeador, aunque se ha dado casos en los que muchos de los diseños que Canelo Álvarez ha usado tambien se venden en la página oficial.

Teniendo un aproximado comparando con las prendas pasadas se puede estimar que el outfit de Canelo Álvarez para un sábado por la mañana es de poco más de 70 mil pesos. De acuerdo al armado de su conjunto cada pieza tiene un valor y eso estarían rondando entre los 30 y 40 mil pesos mexicanos. Algo que para las cuentas de Canelo no es nada.

Así viste Canelo Álvarez un sábado por la mañana | Foto: Instagram Canelo Álvarez

Curiosamente el mexicano no tiene gustos malos de no volver a usar su ropa que ya todo el mundo vio ya que la misma pijama fue la que utilizó en la ceremonia de pesaje para su enfrentamiento ante el británico Billy Joe Saunders el pasado 7 de mayo. En ese momento el outfit del mexicano estaba completo con pantalones y camisa del mismo color y unos tenis tambien hechos a su medida y gusto.

El uso de pijamas para Canelo Álvarez a todas horas del día lo acostumbra además para dormir, en sus vuelos que son algo pesados para él y busca hacerlos más cómodos, tambien en las últimas ceremonias de sus peleas se ha presentado con ellas, con diseños desde pandas, algunos más coloridos como un rojo bastante elegante y los últimos en colores azules.

La publicación del mexicano en apenas un par de horas de haber sido compartida ya tiene más 18 mil reacciones y poco más de 100 comentarios en donde se le reconoce su carrera como el mejor libra por libra del boxeo en la actualidad.

Este es otro de los nuevos modelos que usó Canelo Álvarez en sus recientes peleas | Foto: Instagram Canelo Álvarez

Canelo Álvarez por el momento se ha centrado en su familia, recordando que no hace mucho se casó con su pareja Fernanda Gómez y han estado disfrutando de sus primeros días como esposos. Además que el mexicano se ha centrado en sus torneos de golf en lo que llega su siguiente pelea que estaría siendo siendo en el mes de septiembre.

De momento no tiene un rival confirmado pero tendría que ser lo más pronto posible para no perder la oportunidad de pelear el 18 de septiembre aproximadamente por el festejo de la Independencia de México. El rival que estaría buscando es Caleb Plant que se ha hecho del rogar y no han llegado a un acuerdo lo que ha retrasado la confirmación de la pelea, pero se espera que en los siguientes días se revele algo nuevo.

