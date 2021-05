Canelo Álvarez rompió marca de asistencia en pelea ante Saunders

���� Gracias a las más de 70,000 personas que me acompañaron, esto va por ustedes y por todo México.



���� Thanks to the more of 70,000 people that joined me, this goes out to all of you and for Mexico. #CaneloSaunders



✅ WBO

✅ WBC

✅ WBA

✅ The Ring Super Middleweight pic.twitter.com/ZYudjjfll8