Canelo Álvarez saca al niño que lleva dentro y se divierte pegándole a una piñata (Video)

Jalisco.- Este fin de semana Saúl "Canelo" Álvarez y Fernanda Gómez le realizaron una mega fiesta a su hija María Fernanda quien celebró de la mejor manera sus 4 años, dicha fiesta tuvo una temática de la Sirenita y aunque era un momento especial para su hija, el boxeador tuvo sus minutos de niño y no contuvo la emoción al poder romper una piñata primero con un palo, pero al ver que no tuvo éxito la terminó por abrir gracias a los contundentes puñetazos para así dejar los dulces para los invitados.

El momento en el que Canelo Álvarez sacó al niño que lleva dentro fue captado por invitados que subieron el video a TikTok. El clip muestra al mejor libra por libra centrado en su "rival" una piñata de un pez amarillo, alrededor a más invitados que gritaban "Canelo Álvarez, dale, dale, dale". Al inicio recurrió a un pequeño palo pero al ver que no se rompió no dudó en usar el brazo derecho, ese mismo con el que mandó a Caleb Plant a la lona en la última pelea.

Tras el primer golpe y uno más con su mano izquierda, los dulces cayeron al suelo y de inmediato los niños presentes se lanzaron por los premios, Saúl "Canelo" Álvarez solo tuvo un momento de diversión y el video dejó claro que aunque tenga millones de dólares en las cuentas, una simple piñata pudo hacerlo feliz como a su hija quien disfrutó de inicio a fin su celebración de su cumpleaños.

Canelo Álvarez disfrutando el momento de pegarle a una piñata | Foto: Captura

En dicha fiesta estuvo como invitada Tatiana quien fue la encargada de amenizar el convivio con su talento y gran apego a los niños, algo que la ha caracterizado desde hace mucho, no por nada es conocida como una figura amigable para los niños. Al momento se desconoce cuánto dinero fue el que Canelo Álvarez pagó por la fiesta pero quienes han hablado de ello aseguran que no fue nada barato pero que ver a su hija feliz no tiene ningún costo por lo que lo hace de gran corazón.

Canelo Álvarez se convierte en Santa y regala miles de juguetes

Este martes Saúl "Canelo" Álvarez visitó Monterrey y se reunió con el Gobernador de Nuevo León, Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez en un acto de total amor, cuando el boxeador anunció que regalaría más de 5 mil 500 juguetes para los niños de Nuevo León, y ayudar así a los que tienen menos posibilidades para esta Navidad de tener algo con que jugar.

"Hago lo que más puedo por la gente necesitada. Siempre me pongo en sus zapatos y sé lo complicado que es porque tambien estuvo ahí en algún momento de mi vida", dijo el tapatío luego de su enorme donación. Fue el mismo Canelo Álvarez quien hizo acto de presencia con un gran camión que él mismo manejó hasta el punto de donación del DIF Capullos de Nuevo León para hacer felices a los niños.

Así es como el atleta mexicano no solo ve por la felicidad de sus hijos, sino que tambien ve por los demás que no tienen las mismas posibilidades pero que gracias a personas como él, es que pueden pensar que tendrán una navidad diferente por primera vez en mucho tiempo.