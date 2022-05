Canelo Álvarez se relaja tras derrota interpretando a Luis Miguel junto al actor Diego Boneta

Saúl el Canelo Álvarez se repuso anímicamente de la derrota ante el ruso Dmitry Bivol por decisión unánime, interpretando con Diego Boneta, protagonista de la serie de Luis Miguel, “La Media Vuelta”.

En un video que circula y que se ha viralizado en redes sociales se aprecia a Saúl Álvarez cantando junto al actor de manera muy emotiva el éxito de Luis Miguel, en una fiesta posterior a la pelea que celebraró Saúl y su cercano entorno en Las Vegas, Nevada.

Asi mismo, el Canelo se tomó el tiempo para dirigirse a la gente que le acompañaba en la fiesta y no dudó en vaticinar que lo mejor está por llegar “Los que no toman retos, nunca hacen nada, el que tiene miedo a perder nunca hace nada en la vida. Hoy nos tocó perder, y como hombre hay que aceptarlo, hay tener güevos para aceptarlo, pero quiero decirles que esto me va a hacer mucho más fuerte y ni ustedes se imaginan lo que viene”, dijo micrófono en mano.

Ya se ha hecho habitual la convivencia del Canelo Álvarez con celebridades, ya que, debido a su fama y reinado indiscutible en los pesos medianos el mundo del espectáculo se ha interesado por su persona y ha logrado formar estrechos lazos de amistad en ese ámbito.

