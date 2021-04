Canelo Álvarez ultima detalles para enfrentar el 8 de mayo al británico Billy Joe Saunders

El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez ya se dijo listo para afrontar al británico Billi Joe Saunders en tan solo dos semanas más.

"Canelo" sabe de la peligrosidad de su rival y del hambre que tiene de vencerlo este próximo 8 de mayo. El tapatío ya se enfoca de lleno en la estrategia que tendrá junto con su equipo de trabajo para hacerle frente al europeo.

El mexicano viene de una victoria sin problemas en su pelea pasada ante Avni Yildirim, donde defendió sus títulos del peso supermediano frente al turco.

Ahora la historia es muy diferente, ante la critica que se ganó en la pelea pasada, "Canelo" sabe que debe mostrarse más ante un Billy Joe Saunders que ya le tiro el primer dardo envenenado diciendo que la pelea podría estar arreglada a favor del azteca.

El mexicano no se quedo callado y le respondió ante las declaraciones del británico previo a la pelea del 8 de mayo.

"Medios de Inglaterra no pueden venir ya que no los dejan. Lo demás, es hablar, son excusas antes de tiempo, yo a lo mío, me voy a subir el 8 de mayo a ganar y concentrado a lo que yo quiero hacer", aseguró en entrevista con Fino Boxing.

Saúl Álvarez sabe que últimamente todos los boxeadores quieren reñirse con el en un ring, pero el tapatío aseguró que deben de pelear entre ellos primero.

"Todos quieren conmigo y nomás buscan la pelea conmigo, que peleen entre ellos, estaría bien también para el público", finalizó.