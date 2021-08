Canelo Álvarez y su hija denuncian racismo contra mexicanos en torneo de equitación

Estados Unidos.- Con los hijos no. Saúl "Canelo" Álvarez arremetió contra el Campeonato Juvenil de América del Norte que se lleva a cabo en Michigan, Estados Unidos luego de que la misma competencia le negara la participación a su hija, Emily Álvarez por supuestamente no cumplir con todo lo requerido, específicamente que su caballo no estaba listo para la competencia, como paso con otros 9 que justamente eran de mexicanos.

Primero fue la misma Emily Álvarez quien en su cuenta de Instagram compartió un largo mensaje para el Campeonato exponiendo los malos tratos a los que fueron sujetos la menos 10 niños que competían por ser mexicano.

"Durante las últimas semanas, hemos recibido malos tratos. Los funcionarios del FEI han sido extremadamente injustos con nosotros; nos han trato de manera diferente que a los estadounidenses y canadienses, y nosotros lo hemos sentido", escribió en su publicación.

"Un oficial de la FEI y otros ciclistas de Estados Unidos se burlaban de él porque no sabía hablar inglés y, por lo que sé, también han sido irrespetuosos y racistas. Todos nos sentimos incómodos aquí", agregó.

Y la carta se extiende en donde menciona que todos los mexicanos que están participando viajaron muchos kilómetros para poder participar pero que les parece de muy mal gusto que los hayan hecho ir solo para burlase de ellos de esa manera, incluso reveló que ofendieron su nación y a su país cuando lo único que fueron a hacer fue a divertirse.

Este fue el mensaje de Emily Álvarez exponiendo su queja | Foto: Captura

"Nos hicieron sentir que es un privilegio venir a Estados Unidos como latinos. Hoy fueron racistas con nosotros. Ofendieron a nuestra nación, a mi país", así finalizó el mensaje.

Canelo Álvarez tampoco se quedó callado y compartió el mensaje de su hija, lo hizo en dos ocasiones pero en el segundo fue el que demostró que no está de acuerdo con nada de lo que está pasando, "Pinches tramposos", se lee.

Por ahora el Campeonato Juvenil de América del Norte no ha emitido ninguna respuesta ante las acusaciones del joven. Tampoco se sabe si Canelo Álvarez procederá legalmente ante las acusaciones que su hija le ha revelado. Se espera que en los siguientes días se de a conocer algo más sobre esta situación.