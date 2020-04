Canelo Álvarez ya sabe a que se dedicará cuando se retire, además dijo fecha

Por el momento el retiro no está en la cabeza del Saúl Canelo Álvarez pero si es algo de lo que está consciente y por eso ya ha pensado a que se dedicará y como pasará los días luego de colgar los guantes.

Con 29 años de edad aun tiene mucho tiempo para ver por su futuro pero de poco a poco ha dejado entrever que la fecha está relativamente cerca, recientemente habló para Box Azteca y reveló algunos detalles de importancia.

"El boxeo es mi vida. Mi cuerpo me pide que pelee. Sigo entrenando porque me encanta este deporte; entreno tanto si tengo una pelea como si no. ¿Retirarme? Con 36 años, para mí ese es un buen momento para retirarme, 37 años como máximo", dijo el Canelo.

Dando la edad de 36 años aparentemente le quedan 8 años más sobre en ring pero además de eso dijo que quería darle un giro a su vida al momento de dejar la pelea pues considera que la familia debe tener la mayor parte de su tiempo una vez retirado pero sabe que mantenerse ocupado en algo es fundamental por eso estará al pendiente de sus empresas y comenzará a practicar Golf todos los días.

Me dedicaré a mi negocio y a jugar golf todos los días".

Por el momento Saúl sigue su entrenamiento con la esperanza de encontrar un rival para el mes de septiembre que ya ha anunciado su pelea pero sin rival, actualmente se tenia pactada una en el mes de mayo pero el Covid-19 no dejó que se realizará, además también se vino abajo una posible pelea contra Gennady Golovkin la que hubiera sido el tercer combate entre ellos.