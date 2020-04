Canelo volvería al ring en septiembre

Guadalajara.- Saúl “Canelo” Álvarez, multicampeón de boxeo y uno de los mejores libra por libra de la actualidad, se mantiene entrenando en confinamiento por la cuarentena y afirma que espera regresar a la actividad en el mes de septiembre.

Álvarez, quién estaba pactado para combatir en la división de los medianos el 2 de mayo, aseguró en una entrevista vía facebook con Tv Azteca que a pesar de no tener rival confirmado, en su mente está el pelear en otoño.

Ahorita todo está en stand by, no hay nada, no se ha platicado nada de una siguiente pelea por el tema que hay; ya se dijo que hasta después de julio habrá peleas y está en veremos, por todo lo que se está atrasando este tema, por la gente que no hace caso o no cree. En mi mente está pelear en septiembre, ojalá este tema pase y siga esta fecha todavía posible”, dijo Álvarez