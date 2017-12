"Canelo" vs Chávez Jr, evento deportivo más demandado

Ciudad de México.- La oferta deportiva en México cada vez es mayor con varias de las ligas más importantes del mundo visitando territorio azteca, pero eso no impide que la afición mexicana se desplace a cualquier rincón del mundo para disfrutar de su deporte favorito.

De acuerdo a un estudio realizado por StubHub, plataforma dedicada a la compraventa de boletos, durante 2017 los mexicanos encontraron en Estados Unidos y España sus destinos preferidos para ver deportes como futbol, NFL y boxeo, entre otros.

La información muestra que la pelea entre "Canelo" Álvarez y Julio César Chávez Jr. fue el evento más demandado entre los mexicanos, seguido del partido NFL de los Green Bay Packers vs. Dallas Cowboys y el clásico español que protagonizan Real Madrid y FC Barcelona.

El boxeo mexicano vivió la pelea que tanto había esperado...aunque sin el espectáculo prometido. Saúl Canelo Álvarez fue dominante de principio a fin y se llevó la victoria por decisión unánime (120-108) ante Julio César Chávez Jr. en Las Vegas.

La historia del desigual combate, montado para hacer taquilla, sin ningún proyección deportiva, dejó a Álvarez como el púgil muy superior a su compatriota, además de llevarse una bolsa de 18 millones de dólares.

StubHub reveló que la demanda de boletos para la NFL en México durante 2017 con el partido de los New England Patriots vs. Oakland Raiders se incrementó un 24 por ciento con respecto al 2016.

A continuación, la lista de eventos con mayor demanda por el público mexicano más allá de nuestras fronteras.

1.- Boxeo: Saúl “Canelo” Álvarez vs. Julio César Chávez Jr.

2.- NFL: Green Bay Packers vs. Dallas Cowboys.

3.- Futbol: Real Madrid vs. FC Barcelona (La Liga).

4.- NFL: Pittsburgh Steelers vs. Houston Texans.

5.- NFL: Philadelphia Eagles vs. Dallas Cowboys.

6.- MLB: New York Yankees vs. Houston Astros.

7.- NFL: New England Patriots vs. Atlanta Falcons (Super Bowl LI)

8.- Futbol: Juventus vs. Real Madrid (Final Champions League).

9.- Futbol: Barcelona vs. Juventus (Champions League).

