Canelo vs Kovalev: Dónde y a qué hora ver la pelea

Las Vegas.- El día de ayer se llevó a cabo la ceremonia de pesaje donde le mexicano logró el peso sin ningún problema en cambio el ruso Kovalev hizo más de un intento para conseguirla. Esta pelea está pactada en el peso semipesado, 175 libras. En busca del título mundial de peso semipesado de la OMB.

La última batalla del Canelo fue ante el estadounidense Daniel Jacobs en donde salió victorioso, mientras que el ruso Kovalev venció al britanico Anthony Yarde por la vía del nocaut.

Hoy desde la ciudad de Las Vegas se tendrá al nuevo campeón de los semipesados, los duelos comenzarán desde temprano teniendo una amplia cartelera:

Ryan García vs Romero Duno

Seniesa Estrada vs Marlen Esparza

Blair Cobbs vs Carlos Ortiz

Evan Holyfield vs Nick Winstead

Bakharan Murtazaliev vs Jorge Fortea

Tristan Kalkreuth vs Twon Smith

Meiirim Nursultanov vs Cristian Olivas

y como pelea estelar Canelo vs Kovalev

Horario: 9:00 horas

Transmisión:

TV de paga: Space y DAZN (EN VIVO)

TV abierta: Azteca 7 y las estrellas (DIFERIDO)