Cañeros arranca su pretemporada

Los Mochis, Sinaloa. Una nueva campaña. El conjunto de Cañeros de Los Mochis arranco con la pretemporada en las canchas de la deportiva del SUTERM, de cara a lo que será la temporada 2018-19 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), donde vienen con sed de revancha después de no calificar a los playoffs de la temporada anterior.

Primer día

Alrededor de 30 jóvenes en la mayoría novatos, fueron los que se presentaron al primer día de la pretemporada del equipo esmeralda a un mes de que se cante el play ball de la temporada 2018-19 de la liga invernal. Esperando que se incremente en los próximos días con los jugadores que ya terminaron su participación en la liga de verano.

Bajo la batuta del entrenador Ramón Orantes que regresa después de estar bajo los controles del equipo por primera vez la campaña anterior se puso en marcha los trabajos que empezaron desde temprana hora con la presentación del cuerpo técnico del equipo. En está presentación se contó con muchas caras nuevas en el área de coacheo del equipo que vendrán a aportar su experiencia a los jóvenes peloteros, cómo es el caso del ex jugador de Cañeros y ex ligamayoritas con Orioles y Arizona Alberto Castillo Betancourt que será el coach de bullpen, así cómo el nuevo coach de bateó del equipo que para está temporada será el ex toletero Barbaro Canizares y al nuevo coach de tercera base Jesús Arredondo con gran experiencia en está posición. El cubano Jesús Manzo seguirá cómo el coach de picheo.

Los coach antes de arrancar el entrenamiento.

Entre los jóvenes peloteros se presentaron al primer llamado Héctor Guerrero, Fernando Inzunza, Javier Sánchez, Sergio Carrizoza, Darrel Torres y Fernando Irazoqui.

Un total de 66 jugadores son los invitados a la pretemporada de Cañeros, por lo cuál en los próximos días se espera la incorporación de jóvenes que ya vieron acción la temporada anterior cómo Juan Carlos Camacho y Juan Uriarte. Además de los peloteros cubanos León Eduardo, Pedro Echemendia y Quiala Yoanis.

Los entrenamientos continuaron hasta el 25 de septiembre cuando viajen a seguir la pretemporada a Tucson, mientras que el miércoles se miden a un selectivo de la UAS en la villa de Ahome.