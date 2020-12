Cañeros de Los Mochis visita a Venados de Mazatlán

Los Mochis, Sinaloa.- A recuperar terreno. No le ha ido muy bien a Cañeros de Los Mochis en esta parte complementaria de la campaña 2020-2021 de la Liga Arco-Mexicana del Pacífico por lo que ya es tiempo de dar el último esfuerzo para agotar las de por si casi nulas posibilidades de lograr el boleto a la postemporada, aunque las malas noticias es de que la escuadra verde inicia otra peligrosa serie en casa de los Venados de Mazatlán, equipo que culminó en la parte media del standing la primera vuelta de esta edición y en este segundo período no se han visto mal.

LA JORNADA.

Los Cañeros de Los Mochis hicieron un movimiento algo muy extraño prestando a los Yaquis de Ciudad Obregón a Leandro Castro y a los Mayos de Navojoa a Josuan Hernández, dos extranjeros que habían hecho el trabajo en las últimas temporadas pero que ayer mediante un boletín de prensa se dio el sorprendente aviso de su traspaso a otros equipos. No se informó si fue por indisciplina o por cualquier otro motivo su salida del equipo, lo que si es cierto es que el line up se debilitará mucho y esto es un factor en contra muy importante para lograr esos buenos resultados que el equipo no necesita, le urgen.

El alto mando de Cañeros de Los Mochis anunció la rotación que se utilizará ante la escuadra del puerto en el estadio Teodoro Mariscal.

El joven guasavense Vidal Sotelo ( 2-1, 3.63 y 24), será el encargado de abrir las hostilidades en el juego del martes encarando a Irwin Delgado ( 0-2, 4.70 y 11), Para el miércoles, Santiago Gutiérrez (1-4, 4.01 y 27), tendrá la gran responsabilidad de buscar la victoria por los esmeraldas ante un gran rival en la loma como lo es Edgar Torres (2-4, 2.95 y 27).

En el juego del jueves, el mánager Robinson Cancel anunció a Cristian Castillo (0-2, 4.94 y 20), mientras que los Venados se defenderán con Francisco Rios (5-2, 3.29 y 29).

EL MOVIMIENTO

El Club Cañeros de Los Mochis otorgó en calidad de préstamo por el resto de la Temporada 2020-2021 a los jugadores extranjeros Leandro Castro y Josuan Hernández.

El dominicano Leandro Castro va a los Yaquis de Obregón mientras que el cubano Josuan Hernández lo hará a Mayos de Navojoa.

De momento el club contará con el primera base norteamericano Darick Hall, el receptor panameño Iván Herrera y el lanzador cubano Daysbel Hernandez.

Además, el Club Cañeros se encuentra resolviendo las necesidades de logística para traer a dos extranjeros, un pitcher abridor y un bateador. (Cañeros de Los Mochis realiza movimientos en extranjeros)

CIFRAS

5 PUNTOS sumó el equipo de Venados de Mazatlán en la vuelta 1.

3.5 UNIDADES logró Cañeros de Los Mochis en esa primera vuelta.