Cañeros empata la serie

La ofensiva de Cañeros despertó y de la mano de Leandro Castro y Saúl Soto, Los Mochis se impuso 11 carreras por 5 a Charros de Jalisco en el segundo juego de los playoffs. Con el contundente triunfo, los comandados por Víctor Bojórquez emparejaron el enfrentamiento y este domingo tratarán de tomar ventaja en el Emilio Ibarra Almada.

El partido

Los verdes atacaron temprano a Orlando Lara con rally de 3 carreras en la primera entrada, que inició Isaac Rodríguez con doble, tras un out, Ramón Urías recibió base por bolas, Esteban Quiroz produjo una con elevado de sacrificio al derecho y enseguida Saúl Soto se trajo las otras 2 con cuadrangular. Jalisco respondió con una en el cierre del episodio inicial, que abrió Carlos Figueroa con imparable, avanzó a segunda en elevdo de Amadeo Zazueta y fue impulsado con sencillo del Manny Rodríguez. Los locales empataron en la tercera cuando después de un out, Amadeo Zazueta conectó sencillo, el Manny Rodríguez y Dariel Álvarez recibieron pasaportes y Henry Urrutia pegó imparable productor de 2 anotaciones. Los mochitenses recuperaron la ventaja en la cuarta, cuando tras un out Leandro Castro conectó doble, avanzó a segunda con sencillo de Jonathan Jones y anotó en bola ocupada de Rodolfo Amador. Charros le dio la vuelta en la parte baja del mismo episodio con jonrón de dos carreras de Gabriel Gutiérrez que se llevó por delante a Stephen Cardullo. Cañeros volvió a irse al frente con racimo de 5 en la quinta. Isaac Rodríguez inició la rebelión con doble, tras un out Ramón Urías recibió base por bolas, Esteban Quiroz mandó al plato a Rodríguez con sencillo, Saúl Soto produjo 3 con su segundo jonrón de la noche y Leandro Castro siguió con otro vuelacercas. Los sinaloenses aumentaron la ventaja con un par de anotaciones en el séptimo inning, que inició Leandro Castro con sencillo, enseguida Jonathan Jones conectó triple productor y anotó con elevado de sacrificio de Carlos Soto.

Destacados

La victoria se fue a los números de Santiago Gutiérrez en labor de relevo con 2 entradas en blanco, con par de imparables, 2 bases y un ponche. El descalabro se le cargó a Octavio Acosta también como relevista, con un tercio, par de carreras, un imparable y una base por bolas. Con el madero por los mochitenses, Leandro Castro se fue perfecto en 5 turnos, con jonrón, doble y una empujada, mientras que Saúl Soto se fue de 5-2 con par de cuadrangulares y 5 impulsadas.