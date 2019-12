Cañeros gana un juego de locos ante Charros

Juan Bernabé Uriarte conectó imparable productor de 2 carreras en la novena entrada para guiar a los Cañeros de Los Mochis a un espectácular triunfo de 12 carreras por 11 sobre los Charros de Jalisco. Con el resultado, los sinaloenses se quedaron con la serie de la Liga Mexicana del Pacífico que se llevó a cabo en el estadio Panamericano de Zapopan. Los verdes dejaron ir una ventaja de 8 carreras en una fatídica octava entrada en la que recibieron 9 anotaciones, pero finalmente se repusieron para rescatar la importante victoria.

Cómoda ventaja

Cañeros atacó temprano al abridor Marco Tovar, con 3 carreras en la primera entrada. Isaac Rodríguez abrió con imparable y después de dos outs, Esteban Quiroz y Leandro Castro ligaron dobles productores, mientras que Saúl Soto impulsó la tercera con sencillo. Aumentaron la ventaja en la segunda con jonrón de Isaac Rodríguez que se llevó por delante a Juan Uriarte quien había conectado imparable. La sexta rayita llegó en la quinta entrada en los fierros de Esteban Quiroz tras rola de Rodolfo Amador. Otro par en la sexta, cuando Josuán Hernández conectó cuadrangular de 2 carreras impulsando a Isaac Rodríguez. Jalisco se acercó con 2 en el cierre del mismo episodio, cuando el Manny Rodríguez recibió base por gole y en seguida Dariel Álvarez y Henry Urrutia ligaron dobles productores. Los verdes recuperaron las dod carreras en la séptima con vuelacercas de Rodolfo Amador que se llevó por delante a José Lugo.

Se llevan un susto

La debacle del picheo cañero llegó en la octava entrada cuando Marcos Machado dio base por bolas al Manny Rodríguez, luego de un out, Henry Urrutia y Alan Epinoza ligaron imparables, el segundo productor y que significó a salida de Machado, Juan López ingresó para dar pasaporte a Agustín Murillo y cuando parecía que saldría del problema con una rola de Santiago Chávez al short stop, Isaac Rodríguez, el héroe de la noche anterior no pudo completar la jugada permitiendo un par de anotaciones y en seguida Fernando Villegas pegó hit productor. Santiago Gutiérrez sacó el segundo out, pero después regaló base por bolas a Alberto Carreón. El cerrador Juan Gámez también otorgó la primera por descontrol a Rodríguez para mandar otro carrera al plato, mientras que Dariel Álvarez limpió las bases con triple que empató la pizarra y el mismo anotó la del despegue cuando Gámez realizó un lanzamiento descontrolado al intentar darle la base intencional a Urrutia. El relevo de Charros no se quiso quedar atrás y tras un out, Brennan Bernardino dio base por bolas a Jesús Arredondo, Carlos Soto conectó imparable a Linder Castro, mientras que Rodolfo Amador negoció pasaporte y aunque Juan Camacho entregó en epl plato a Arredondo para el segundo out, Uriarte respondió con el hit que trajo a Soto con el empate y a Amador con la que a la postre sería la de la victoria.

El picheo

Por Cañeros inició el novato Misael López con otra buena salida deperdiciada por el relevo de 5 entradas con 2 carreras, 7 hits, una base por bolas y una por golpe y 3 chocolates. Curiosamente la victoria fue para Juan Gámez con 2 tercios de entrada, 2 carreras, 2 hits, 3 bases por bolas y 1 ponche. Fabián Cota se apuntó su primer salvamento con 2 tercios y un ponche. La derrota fue para Linder Castro con 2 tercios, una carrera, 2 hits y una base.