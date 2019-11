Cañeros no puede barrer a los Sultanes

Cañeros de Los Mochis vio cortada una recha de 5 victorias al caer 4 por 3 ante los Sultanes de Monterrey en el tercer juego de la serie que se llevó a cabo en el estadio Emilio Ibarra Almada. En un juego de volteretas, los regios aprovecharon los errores a la defensiva de los verdes para romper una racha de 6 derrotas.

El partido

Los visitantes se fueron arriba muy temprano en el marcador, ya que Alejandro De Aza inició el partido con jonrón por el jardín derecho.

Los locales igualaron los cartones en el cierre del segundo episodio, cuando después de un out, Noel Cuevas conectó doble y fue impulsado por imparable de Saúl Soto. Los regios recuperaron la ventaja en la parte alta de la cuarta entrada. Michael Wing abrió tanda con sencillo, tras dos outs, Jorge “Chato” Vázquez y Eric Aguilera ligaron imparables, el segundo productor de la segunda rayita de los Sultanes. Los verdes volvieron a empatar en la parte alta del mismo inning. Lorenzo Quintana inició el ataque con doble, tras un out Saúl Soto recibió base por bolas, Jesús Arredondo pegó sencillo, al igual que Fernando Inzunza, este último para impulsar a Quintana. Cañeros tomó la ventaja en la sexta, cuando después de un out, Saúl Soto recibió base por bolas, Jesús Arredondo y Fernando Inzunza ligaron imparables y Soto aprovechó un error del jardinero central para llegar al plato. Los norteños empataron en el séptimo episodio. Luego de dos outs, Erick Rodríguez y Alejandro de Aza ligaron sencillos, mientras que Miguel Torrero y Michael Wing negociaron pasaportes, el segundo para producir el empate. Monterrey recuperó la ventaja en la octava, que inició Félix Pérez alcanzando la primera en error de Jesús Arredondo y tras dos outs, Niko Vásquez produjo con doble. La victoria se fue a los números de Chris Ellis en labor de relevo, mientras que la derrota fue para Fabipan Cota. Cañeros abrirá serie este viernes ante los Mayos de Navojoa en el “Ciclón” Echeverría en duelo programado para las 19:30 horas.