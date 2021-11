Cañoneros y Chivas en duelo a vida o muerte

Mazatlán.- El Kraken vibrará como nunca el día de hoy, cuando el viernes 4 de noviembre, en punto de las 20:00 horas, Mazatlán FC y Guadalajara salten a la cancha a pelar con todo por el objetivo.

Esto en juego válido por la jornada 17 y última de la fase regular en el torneo Apertura 2021.

Mazatlán cayó en la última fecha contra Necaxa por 2-1. La derrota no solo fue dolorosa, sino también porqué complico el panorama de cara a la clasificación esto debido a que llegan a este encuentro con 20 puntos y en el puesto 11, Guadalajara tiene 19 unidades y está en el lugar |12, ambos equipos podrían bajar un puesto en caso de que Pumas( que tiene 18) logre vencer a Santos.

Los Cañoneros tuvieron el infortunio de cometer un penal sobre la recta final del partido y así cayó el gol en el agregado que le dio la victoria a Necaxa.

Por la historia



Mazatlán FC puede asegurar por primera vez en su historia una clasificación a la fase de pre liguilla dentro de la Liga MX, en los dos torneo pasasdos se ha quedado a algunos puntos de poder lograrlo.

Por su parte Guadalajara, sabe que debe de salir a morirse en la raya, para evitar la catastrofe.

Chivas cayó en la jornada pasada, por marcador de 2-1 ante Tigres, con lo que complicó mucho su pase.

Ambos equipos verán de reojó lo que suceda el día de hoy en el duelo pendiente entre Santos Pumas, esperando un empate o la caída de los universitarios y así evitar que estos les brinquen. Aún así, los dos cuadros, si buscan avanzar la clave es salir con los tres puntos de su último encuentro.

En caso de no ganar y lograr solo un punto las chances se acortan para ambos, pues deben esperar que los tres cuadros que están abajo en la tabla no ganen, o que Necaxa no sume en León, además de que se de algún otro resultado más.

Como antecedente, ambos equipos se han enfrentado de manera oficial en par de ocasiónes, Mazatlán no ha podido vener a los rojiblancos. En el Guard1anes 2021, Chivas se llevó el triunfo por 2-1 en el Akron. Mientras que el torneo pasado, salieron 1-1 en el estadio Kraken.

Se espera casi un lleno en el graderío ya que para este juego, por primera vez en la historia se tuvo acceso a la venta del 75 por ciento en la totalidad de los asientos disponibles del estadio.

Camilo Sanvezzo marcó el tanto de los Cañoneros el partido pasado, por lo que es el jugador a seguir en este choque.

Sanvezzo llegó a ocho tantos en el Apertura 2021 y pelea el título de goleo, Por lo cual en caso de marcar en este juego sus goles tendrán gran valor, en lo individual y colectivo.

Bryan Colula y Jorge Zárate son dudas para este encuentro por lesión, ambos jugadores se perdieron el juego ante Neecaxa, por lo que se esperará hasta última hora.

Alexis Vega es uno de los jugadores seguir por Chivas-Jam Media

Por Chivas, Alexis Vega se ha perdido los últimos encuentros, pero todo parece indicar que jugará hoy, mismo caso de Luis Olivas, que estaría disponible.

Posibles onces

Mazatlán FC

Nicolás Vikonis

Jorge Padilla

Néstor Vidrio

Nicolás Díaz

Carlos Vargas

Roberto Meraz

Gonzalo Freitas

Daniel Amador

Iván Moreno

Giovanni Augusto

Camilo Sanvezzo

DT. Beñat San José

Guadalajara

Raúl Gudiño

Jesús Sánchez

Hiram Mier

Gilberto Sepúlveda

Alejandro Mayorga

Jesús Molina

Sergio Flores

Jesús Ricardo Angulo

Uriel Antuna

Alexis Vega

Ángel Zaldívar

DT. Michel Leaño