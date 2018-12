Captan a Emma Coronel en la pelea del 'Canelo' vs Fielding (Foto)

Emma Coronel fue captada en la pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez contra “Rocky” Fielding en el Madison Square Garden en Nueva York, ciudad donde se lleva a cabo el juicio del Chapo Guzmán.

Emma Coronel acudió al enfrentamiento de ambos boxeadores y hasta se tomó fotos con los presentes. El usuarios de Instagram kike_padilla__ compartió la selfie de él y la ex reina de belleza.

“Aquí me encontre a #emmacoronel en la pelea #canelovsRocky. Una selfie”, escribió el usuario en la descripción de la selfie

Emma Coronel, de 29 años, posó sonriente para la foto, donde luce unos sexys labios rojos y blusa en color negro.

Coronel Aispuro concedió una entrevista a Telemundo hace seis días y aclaró todas las dudas respecto al origen de su dinero, y la forma en que trabaja para sacar a sus dos hijas adelante, fruto de su relación con el “Chapo”.

“Tengo tierras de riego, cosas así, de las que prefiero no hablar… No tengo nada ilícito. Yo sé que a estas alturas el gobierno se ha encargado de checar o verificar si tengo algo ilícito. Tenemos negocios. No te puedo hablar de ellos porque todo de mi vida lo hacen un escándalo”, dijo Emma durante la entrevista.

Mientras tanto, Saúl 'Canelo' Álvarez venció al británico Rocky Fielding por nocaut con una actuación dominante y se convirtió en campeón en tres divisiones distintas.

El 'Canelo' en el ring donde venció al británico Rocky Fielding. Foto: Reforma

Fielding simplemente no tenía el poder para competir y cuando fue derribado dos veces más en el tercer round, el árbitro Ricky González detuvo la pelea con 22 segundos restantes.