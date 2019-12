Captan a Julio César Chávez Jr. calentando con canción de Kenia Os

México.- La noche del pasado viernes [ayer], Julio César Chávez Jr. hijo del famoso y ex campeón Julio César Chávez perdió por nocaut técnico ante Daniel Jacobs.

Tras la pelea que generó miles de criticas para el pugilista mexicano, este sábado se acaba de hacer público un VIDEO que deja ver, al Jr. calentando previo a salir al ring de pelea.

Dicho video es de minutos antes de la pelea que ayer fue celebrada en estadio de los Suns de Phoenix.

Sin embargo eso no es todo, ya que en el video aparece el propio ex campeón animando a su hijo y de fondo una canción de Kenia Os, misma que es por nombre "Kenia Roast Yourself".

Además en otro video que publicó revela que después de la pelea se fue al hospital debido a que sufrió fractura en nariz y una cortada en la ceja.

En la publicación que fue ventilada a través de Instagram se puede leer "# teamchavezjrmexico���� tres años sin pelear te veías genial @danieljacobstko ¿entonces quieres venganza a qué peso? 167 o 174 el peso correcto si no es un campeonato es 168 o 175. felicidades, brillaste con los codos sí, estoy acalorado porque es un luchador sucio".

¿Qué dice la canción con la que Chávez Jr. calentó minutos antes de salir?

Entre lo que dice la canción "Kenia Roast Yourself" intepretada por Kenia Os está lo siguiente:

Quieren que sea una muñeca y no diga nada

Que fingiera todo y que comiera callada

Que por la boca muere el pez, no tengo interés

En ser un titere, A na na na eh

No tengo interes, en ser de tu escuadron

Por la boca muere el pez, pero no este tiburon

Lo que hablen mal de mi, me tiene sin cuidado

Que le copio a Kim y me maquillo demasiado

