Caramelo el fan número 1 de la Selección Mexicana

México.- A donde quiera que vaya la Selección Mexicana siempre habrá un aficionado que lo apoye, pero en este caso Caramelo es el aficionado que viaja con el equipo. Esta es la historia del mexicano que ha dedicado su vida a seguir a la Selección de México a cualquier rincón del mundo.

Desde el año 1986 Héctor Chávez se ha encargado de organizar las porras de apoyo al equipo mexicano, con un sombrero de maricachi y su bandera mexicana siempre se hace presente en los estadios del mundo.

Nacido en Chihuahua, Héctor cuenta que todo ese amor incondicional nació justo después de graduarse de Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey, cuando su padre le ofreció un viaje por el mundo o ir juntos al mundial de México 1986. A lo que respondió que eligió asistir al mundial lo que se convertiría una de las mejores vivencias de su vida.

Caramelo ha estado presente en lo mundiales de México 86, Italia 90, Estados Unidos 94, Francia 98, Korea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudéfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2014.

Su pasión lo ha llevado a viajar casi 24 horas de México a Nueva Zelanda en el repechaje del Mundial de Brasil en 2013, también en su momento fue arrestado por usar una mascara de Hugo Chávez con orejas de burro donde fue detenido por 18 horas en Venezuela en la Copa América en 2007. Así lo cuenta para Marca Claro en una entrevista.

"Te puedo hablar del más largo que tuvimos que ir a un repechaje a Nueva Zelanda que fueron veintitantas horas de vuelo. Una Copa América en Venezuela, cuando jugamos un partido ante Paraguay se me va ocurriendo ponerme una máscara de Hugo Chávez con unas orejas de burro, tres días después fui arrestado por faltarle el respeto a la figura presidencial, no les pareció bien y solo duré 18 horas detenido y después por un comunicado me dejaron en libertad".

El secreto de Caramelo para poder seguir a México por el mundo se lo debe a su gran esfuerzo y dedicación para trabajar horas extras, ahorrar todos lo días, aunque también acepta que la Federación Mexicana de Futbol lo ha apoyado con entradas y descuentos en hoteles.

Apoyo en el México vs Panamá | Cortesía

"A veces trabajo los domingos extras y voy haciendo mi cochinito. La verdad de las cosas, día con día ahorro para Qatar y me permite financiar. También quiero agradecer a la Federación es que recibo ciertos apoyos con respecto a las entradas, o algunas tarifas especiales en la hotelería y eso también te hace más posible viajar".

Pero esto no queda ahí, en los últimos días ha hecho algo que pocos aficionados podrían si quiera pensar, el pasado jueves Caramelo fue captado en el estadio Bezerrao en Brasil apoyando al equipo mexicano sub-17, mismo día que vio ganar a la Selección y horas después viajó a Panamá para estar presente en el partido de la Liga de Naciones entre Panamá y México donde organizó las porras en apoyo al "tri"

Hoy Héctor emprende un nuevo viaje rumbo a Brasil para estar en la final del mundial Sub-17 entre México y Brasil.