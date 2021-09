Cariñosa con su guitarra Larissa Riquelme eleva la temperatura y con lindo body

Asunción, Paraguay.- Larissa Riquelme, además de ser una fabulosa modelo es una amante de la música, y eso se confirma al presentar sus más hermosos bailes que atrapa las miradas por tan elegantes movimientos de cadera, y de un modo peculiar de sentir cada melodía.

Incluso la joven originaria de Asunción, Paraguay sorprendió en su última publicación de Instagram al hacer entrever que su instrumento favorito es la guitarra, dándole su voto a favor al requinto, el cual demostró que es su mejor amigo y a quien muestra su lado más afectuoso.

Recostada sobre su cama Lari Riquelme suavizó cada parte de su guitarrico de un modo dulce y coqueto, subiendo la temperatura entre sus millones de followers, sobre todo porque apareció con un precioso body negro en encaje y en un diseño transparente, el cual gusto en tal sentido.

Larissa Riquelme coqueta con su guitarra

Instagram larissariquelme

La también conductora gozó de un momento relajante mientras posicionó sus dedos entre cada traste para realizar los acordes, y así tuviera la facultad de sentir la afinación de su requinto, para que su corazón experimentara ese palpitar característico de su persona, el cual le transmite felicidad y bastante armonía, para enamorar con su sola mirada.

Larissa Riquelme enamora en body oscuro

"¿Esta no la sabían verdad?. Se dan cuenta que no todo saben de mi. Después de mucho tiempo volveré a tocar la guitarra. Será que me animo una acapela", Mencionó Larissa en la leyenda de su publicación, la cual suma 500 mil likes y 300 comentarios llenos de encanto a tan solo siete horas de subirse esta nota en la página del Debate.

"La guitarra es como la mujer, cuando crees que la dominas te demuestra lo contrario", añadió después de compartir una carpeta con sus cuatro imágenes sobre la cama, portando su pegadito body y suavizando sus sentimientos con el sonido de las notas.

Larissa Riquelme cautiva en la cama

Larissa Riquelme es toda una sensación en las redes sociales. En Instagram llega a cumplir un alto valor del millón y medio de seguidores, los cuales siguen de cerca su más bello contenido, estando en casa y a las afueras de su hogar cautivando con sus lujosos atuendos favoritos.