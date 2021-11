"Carita de ángel" llaman a Ennid Wong luego de modelar apantallante outfit blanco

Nuevo León.- Estando de visita en la que es su segunda casa en México, Ennid Wong se dio un paseo por un reconocido lugar en Monterrey en donde dejó con la noca abierta a más de uno y es que la regiomontana por adopción no escatimó en nada y usó uno de los mejores outfits de lo que va del 2021.

En total su atuendo estaba compuesto de 3 piezas pero todas tenían algo en común, eran de color blanco. Una blusa que para muchos podría parecer pequeña en Ennid Wong es justo de su talla, sobre ella usó una chaqueta tambien del mismo color y para sellar el outfit un vistoso pantalón blanco que solo ayudó a resaltar cada una de sus curvas.

Ennid Wong quien se caracteriza por ser algo atrevida en sus publicaciones gracias a la figura con la que cuenta, esta publicación le hizo ganarse calificativos como un ángel, pues algunos de los seguidores dejaron claro que vestida de blanco solo podría ser que se trate de un ángel, otros más hasta le dijeron que su cara era algo similar a la de los ángeles por lo que al parecer gustó mucho.

Además se ha comprobado ya gracias a otras publicaciones que Ennid Wong cuando utiliza el tono blanco es mucho más atractiva a la vista de sus fans, pues en las fotos donde modela algún traje de baño, vestido, pantalón tienden a tener un poco más de reacciones lo que confirmaría que ese color es uno de los llamativos.

Aunque eso no quiere decir que los otros no funcionen ya que cualquier tipo de ropa que Ennid Wong utilice es noticia ya que su porte y presencia es mucho más llamativa con atuendos algo justos a su figura por lo que es imposible que no pase desapercibida. Inclusive hace unos días fue la sensación gracias a un disfraz de un personaje de películas y fue aplaudida sin parar.

Así de espectacular se miraba Ennid Wong con su outfit blanco | Foto: Instagram Ennid Wong

Ennid Wong en los últimos meses ha ido creciendo como la espuma, su contenido se convirtió en la tendencia por mucho tiempo y es que cada vez sus números cambiaban al punto de que no hace mucho llegó a su primer millón de fans por ser una influencer de Instagram lo que es la base de su éxito ya que ahí están su mayor número de fans que la procuran y le dan la visibilidad que necesita.

Tampoco hay que olvidar que a la par está en otras aplicaciones en las que tambien se está haciendo camino como TikTok que es de las más recientes, tambien por las plataformas de contenido privado que es donde es ya un poco más reconocida como OnlyFans o MiPriv, todo eso le ha ayudado a estar entre el gusto de muchas personas en la actualidad.