Carlo Ancelotti asegura que el Real Madrid merece ganar la Champions League

El director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, asegura que su equipo esta listo y capaz para coronarse este 28 de mayo en Paris en la gran final ante el Liverpool de la Premier League.

Ancelotti no duda de la capacidad de su equipo, los cuales vienen de ganar la liga española, mientras que el Liverpool perdió el campeonato de la Premier League el pasado fin de semana a manos del Manchester City.

El italiano afirma que el favorito para ganar la Champions League es el Liverpool FC, pero eso no le hace bajar lo brazos en sus ambiciones de coronarse.

"El Liverpool sale como favorito y comodidad en ese papel. Creo que no cambia mucho. Puede ser que sea más favorito el Liverpool, para otros el Madrid. Va a ser una final muy igualada. No tengo duda en esto".

Para el italiano, Real Madrid se ha convertido en un equipo invencible en la UEFA Champions League, ya que llega a esta final venciendo de una buena manera a equipos de alto calibre, los cuales pintaban como favoritos para llegar a la final.

"Hasta ahora hemos sido invencibles. No hemos bajado los brazos cuando todos pensaban que los íbamos a bajar. A veces puedes pensar que hemos tenido suerte. Pero este ambiente tan especial, esta plantilla... El Bernabéu es especial, como Anfield, la mala suerte que tenemos es que no jugamos ni en el Bernabéu ni en Anfield. Jugamos en Paris, que es fantástica, pero no tenemos esa ventaja de ese ambiente detrás. La magia del estadio"

Carlo Ancelotti habló un poco de como el valor de los jugadores en este mercado de fichajes esta al alza, pero asegura que es algo que tiene que pasar en esta ventana de jugadores que están libres este mes de junio.

"Cuando hablo de características hablo de jugadores que cuestan 100 y que cuestan tres. No cambia nada. Las características de un jugador son las que son. Lo del mercado, claro que si tú quieres a un jugador con más calidad que otros tienes que pagar. El fútbol se juega también con jugadores con menos calidad. No solo un fútbol con calidad te permite ganar. Pero como hemos dicho hace 40 minutos hacen falta otras cosas. El aspecto físico, el aspecto mental, no todo es fútbol", dijo.