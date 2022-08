Carlo Ancelotti señaló que el Real Madrid no tendrá un partido sencillo ante el Frankfurt

La temporada 2022-23 ya comenzó en Europa y en el caso del Real Madrid, actual campeón de Champions League y de España, iniciará sus compromisos oficiales la próxima semana con la Supercopa de Europa. Los Merengues se enfrentarán el miércoles 10 de agosto al Eintracht Frankfurt, campeón de la Europa League.

Al respecto, el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, señaló que no será un encuentro sencillo, pues el equipo alemán no llegó como favorito a la Europa League y la ganó, razón por la cual no pueden confiarse. "Logró algo especial; hicieron grandes partidos, ganando al Barcelona en el Camp Nou con un estilo de futbol de contragolpe, con gran atención a la defensa y a las transiciones a gran velocidad".

El Frankfurt comenzó este viernes su participación en la Bundesliga ante el Bayern Munich. Sin embargo, más que una ventaja, Ancelotti consideró que será una desventaja para el Real Madrid que su rival llegue después de haber jugado en su liga local.

"Tenemos algunas desventajas. Pero jugaremos para ganar, miramos hacia adelante y no hacia at´ras. Las victorias del año pasado refuerzan lo que creemos, pero tenemos que centrarnos en los próximos partidos", declaró el técnico italiano, que ya disputó en 3 ocasiones la Supercopa y las 3 las ganó, dos con el AC Milan y otra con el Real Madrid.

En cuanto a la temporada con los Merengues, Ancelotti aseguró que la mentalidad es ganar todos los títulos que van a disputar y lograr un histórico sextete. "En esta próxima temporada hay seis títulos en juego y queremos luchar por todos ellos. Estamos preparados; el equipo ya está en plena forma".

"La alegría y la satisfacción que se siente después de estas victorias tienden a quedarse, haciéndote sentir que nadie debería ocupar tu lugar. Y eso es una motivación muy fuerte para seguir ganando", finalizó el estratega. Después del partido contra el Frankfurt, el Real Madrid se presentará contra el Almería en LaLiga el próximo domingo 14 de agosto.