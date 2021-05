Carlos Acevedo fue despedido en dos ocasiones de Santos Laguna cuando estaba en Fuerzas básicas

El portero de Santos Laguna, Carlos Acevedo, tuvo sus problemas al inicio de su carrera cuando militaba en fuerzas básicas y de donde fue corrido en dos ocasiones.

Así lo aseguró el tambien portero de Santos Laguna en algunas etapas de su carrera, Oswaldo Sánchez, quien salio al quite a confirmar que el defendió al hoy capitán y porterto titular de los Guerreros.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“A Acevedo lo conozco perfecto, es un tipo estudioso, primero en lo académico, propositivo y entusiasta en lo deportivo, que siempre tenía una gran avidez de aprender, así lo recuerdo. Sucedió que lo dieron de baja en una ocasión, en las fuerzas básicas de Santos prefirieron a otros porteros y recuerdo perfectamente que les dije a los entrenadores que se equivocaban, que veía un potencial importante.

Acevedo se ha ganado a pulso su lugar en el arco de Santos Laguna en esta temporada, donde ha dejado gratos momentos al equipo santista y donde ha demostrado una gran calidad y nivel en el Clausura 2021.

Leer más: Santos anuncia boletos agotados para el partido de ida de la final vs Cruz Azul

Oswaldo Sánchez recuerda cuando en fuerzas básicas Acevedo fue despedido del equipo y donde el le dio su apoyo al verlo en lagrimas a las afueras del estadio.

“Resulta que platiqué con Carlos, esa vez me esperó en el entrenamiento, esa vez estaba llorando porque lo habían dado de baja y le comente que no se preocupara, que terminando el entrenamiento platicábamos y hablé con él, le dije que no desfalleciera, que se tranquilizara y buscara estar en activo, que el futbol era justo y si él seguía luchando, tarde que temprano iba a conseguir su objetivo”, contó a Mediotiempo.

Leer más: Liga MX: Juárez anuncia sus primeras bajas para el Apertura 2021

Acevedo fue echado dos veces, aseguran que era por su estatura, pero volvió al ruedo seis meses después de que lo corrieran para integrarse a la Sub 17 de Santos Laguna.