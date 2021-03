Carlos Acevedo renueva con Santos Laguna hasta 2025

El portero mexicano, Carlos Acevedo, firmó el día de hoy una renovación con Santos Laguna hasta 2025. El arquero ha hecho un gran trabajo como titular con los Guerreros desde el torneo pasado.

Acevedo se ha ganado la titular con Santos Laguna, al momento ha jugado todos los partidos de este torneo Clausura 2021 de la Liga MX. Suma 990 minutos jugados con una tarjeta amarilla.

El portero mexicano comenzó a jugar desde los diez años con el equipo de la sexta división del Club Santos Laguna.

Tras estar cinco años en la institución y no haber recibido alguna oportunidad de disputar un torneo de categoría sub 13 o 15 decidió retirarse del club, pero regresó para incorporarse con la categorías sub 17 en 2013.

Tuvo sus primeras participaciones con el equipo mayor durante la Copa Socio MX 2016 y logró debutar en primera división el 20 de agosto de 2016 en la derrota de Santos ante Cruz Azul por marcador de 3-1.

El 20 de mayo se coronó campeón del Torneo Clausura 2018 al derrotar en la final a Toluca por marcador global de 3-2.

Consiguió la titularidad el Torneo Guardianes 2020 tras la venta de Jonathan Orozco al Club Tijuana y la llegada al equipo de Gibran Lajud.

