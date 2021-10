Carlos Albert dirá adiós a los medios de comunicación este viernes

Una noticia de último momento que ha trascendido a través del Universal, asegura que el ex futbolista y comunicador, Carlos Albert, pondrá fin a su carrera en los medios de comunicación este viernes.

Al parecer el comunicador dejara un lado ya el mundo de los medios de comunicación en el ámbito deportivo donde se ha manejado desde los años 70. El estilo frontal y critico de Carlos Albert fue uno de los mejores en el mundo del deporte mexicano, especialmente en el futbol, pero suenan rumores que ya eran varios eventos importantes donde se le estaba negando el acceso a acreditaciones.

Carlos Albert actualmente labora en La Octava Sports y también en ocasiones en Reacción en Cadena de MVS Televisión.

Leer más: Muere Javier Sahagún periodista y excomentarista en Televisa Deportes

En uno de los momentos que no se le puede olvidar a la gente en el mundo del deporte, fue en aquella ocasión que Carlos Albert entrevisto a Ricardo Antonio La Volpe en CNI Canal 40, donde el ex estratega argentino no aguanto los cuestionamientos del comunicador y decidió mejor levantarse y abandonar la mesa de dialogo.

La historia de Carlos Albert en el mundo de los medios de comunicación se dio en el año de 1978, como el lo indica en su cuenta oficial de Twitter. En aquella época varios futbolistas ya retirados tomaron la decisión de unirse algunos canales de televisión y en radio para analizar partidos de la Liga MX.

En su paso por los medios de comunicación, Carlos Albert trabajo al lado de hombres como José Ramón Fernández y David Faitelson en TV Azteca.

También trabajo en CNI Canal 40, ESPN, fue columnista en varios diarios, uno de ellos el Universal. Además formo parte de Grupo Radio Centro en diferentes estaciones, como analista de partidos y panelista.

Leer más: Liga MX Femenil: Renae Cuéllar asegura que en Tijuana han crecido como equipo y su fortaleza es la competencia interna

Con tanto recorrido por los medios de comunicación mexicano en el mundo del deporte, Carlos Albert le pone fin a su carrera este viernes.