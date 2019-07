Carlos Carrasco, lanzador de los Indios revela que tiene leucemia

Cleveland, Estados Unidos.- El abridor de los Indios de Cleveland Carlos Carrasco reveló que está siendo tratado por leucemia.

Carrasco, que recibió el diagnóstico en junio, le habló a una estación televisiva en la República Dominicana sobre su condición cuando visita un hospital, donde estaba viendo a pacientes. Carrasco dice que se siente optimista y cree que volverá a lanzar esta campaña.

Carlos Carrasco durante un partido con los Indios de Cleveland/EFE

El derecho de 32 años se estuvo sintiendo letárgico durante semanas en mayo antes de examinarse. Le dijo a CDN: “A finales de mayo me paran porque ven algo diferente en mi sangre. Entonces, los doctores se preocuparon un poco y me hacen otra prueba de sangre. Y la sangre sale muy alterada, las plaquetas salen altísimas. Semanas después voy con mi esposa al hospital y me dan la noticia que tengo leucemia. Es una de las cosas por la que no estoy jugando ahora mismo, pero ya me integro a fines de julio”.

Los Indios no han comentado sobre el diagnóstico de Carrasco.

El dominicano se ha vuelto uno de los lanzadores más consistentes en la Liga Americana en los últimos años. Ganó 17 partidos la campaña pasada y se fue 18-6 en el 2017, cuando fue cuarto en la votación del Cy Young.

Aquí el lanzador venezolano de los Indians @Cookie_Carrasco habla con el periodista dominicano Frank Camilo sobre su diagnóstico de leucemia. https://t.co/wOkRYqPeWr — Marly Rivera (@MarlyRiveraESPN) 6 de julio de 2019

Ha estado con Cleveland desde el 2009. En diciembre firmó un contrato de cuatro años y 47 millones de dólares con el equipo.