Carlos Félix se quiere sacar la espina

Mazatlán, “Le doy gracias a Dios por tener la oportunidad de volver al terreno de juego. Estoy emocionado, contento, porque fueron siete largos meses inactivos en casa sin saber si iba a haber beisbol o no. Ahora que estamos aquí tenemos la oportunidad de jugarlo”, comentó emocionado el lanzador derecho Carlos Félix.

El pítcher llegó la temporada pasada a Venados en un cambió que se hizo con Mayos de Navojoa.

“Regresamos con la espina muy clavada porque la campaña anterior era una temporada que la gente la había dado para el olvido, pero jugamos como verdaderos hombres. El equipo fue un conjunto que se unió bastante y logramos llegar lejos”, refirió Félix respecto a la final que se tuvo con Tomateros de Culiacán, en la que no se pudo ganarle a los Guindas.

Se preparó

Carlos reconoció que ahora por lo de la pandemia, no tuvo una preparación física al 100 por ciento porque estuvieron cerrados los gimnasios, pero asegura que en el poco tiempo que ha vuelto todo a la normalidad se ha estado preparado y se siente bien.

“Me siento muy bien, muy competente. Hay que ser positivos sin menospreciar a los demás. Veo en Venados un equipo muy bueno, con buen ambiente, me siento más acoplado con ellos y agradezco a Edson García por robarle el cuadrangular a Isaac Paredes en la serie semifinal, ya que con ese out nos dio vida y llegamos a la final.”

A cuidarse

“Los protocolos hay que seguirlo para que disminuyan los contagios y volver a la normatividad. Debemos de valorar las cosas, la vida, los momentos, porque el año pasado todo era fiesta y de una a otra nos quitaron todo, temporada, sueldos, nos quitaron todo”, señaló