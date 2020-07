Carlos Garzón jugador de Algodoneros lamenta la cancelación de la LMB

Guasave.- La cancelación de la Liga Mexicana de Beisbol sin duda resultó un duro golpe para la mayoría de los beisbolistas profesionales, así como también para los cuerpos técnicos y aficionados, por lo que muchos jugadores han comenzado diferentes proyectos para ayudarse económicamente mientras comienza la Liga Mexicana del Pacífico.

Carlos Garzón quien se desempeña como receptor de Algodoneros de Guasave en invierno y en el verano pertenece a Generales de Durango, afirma que anímicamente sí les afecta haberse quedado sin trabajo estos meses.

“Es una noticia muy lamentable para todos los beisbolistas, sin embargo, sabemos que la situación no es estable en todo el país, por lo que en lo personal, entiendo que la LMB haya optado por la suspensión, ya que lo primordial es la salud de nuestros compañeros, como también la de todas las personas que integran la liga”, resaltó.

Trabajo extra

El oaxaqueño aprovechará este largo tiempo que estará sin jugar para efectuar otras actividades que le permitan un ingreso de dinero, como, por ejemplo, desempeñarse dentro de la venta de perfumes, además pretende montar un campamento de beisbol veraniego, donde jugadores jóvenes puedan desarrollar sus habilidades dentro del terreno de juego.

Indicó que el hecho de no haber liga en verano no tiene por qué afectarles en el aspecto deportivo, ya que se pretende aprovechar todo este tiempo para llevar sus entrenamientos y preparación física a tope, lo que los mantendría bien físicamente para cuando se abran en septiembre los campos de práctica en la Liga Mexicana del Pacífico.

Sabemos que jugar partidos es muy diferente a solo tener entrenamientos, pero no hay por qué bajar de nivel, ya que tendremos mucho tiempo para entrenar y así llegar en buena forma”, recalcó el receptor.

Lamentó que en México no se cuente con un sindicato que les pueda brindar un respaldo en este tipo de situaciones, pues el no trabajar en tu profesión representa no recibir la misma cantidad de ingresos, lo que significa una dura situación para cada uno de los peloteros, ya que la mayoría mantiene a su familia con lo que le da el beisbol.

Futuro

Carlos Garzón aclaró que tendrán próximamente una reunión con los directivos de Generales de Durango para saber si podrán contar con un apoyo por parte de dicha institución mientras empieza la liga invernal.

Finalmente, el pelotero blanquiazul aseguró que ese año pretende llegar más fuerte a la Liga Mexicana del Pacífico, pues pretende quedar de nuevo en el róster inicial del equipo, pues con la llegada de Heberto Félix la lucha por ser uno de los receptores de todos los días con Algodoneros va a estar más peleada.

