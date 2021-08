Carlos Padilla: "En París 2024 no se debe de repetir la historia de Tokio 2020"

Ciudad de México.- La delegación mexicana finalizó su participación en los vigentes Juegos Olímpicos de Tokio 2020, logrando cuatro medallas de bronce, cifra que no fue del convencimiento del presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla.

El dirigente, quien hizo el viaje a tierras japonesas para apoyar a los atletas olímpicos explicó al finalizar la XXXII Olimpiada que el deporte mexicano se encuentra en un nivel inferior al de las máximas potencias mundiales (China, Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña , Rusia).

Derivado de esta situación, aún cuando la federación que viajó a Tokio 2020 fue de la más ampliaS en cuanto a deportistas participantes, Carlos Padilla espera un resultado mucho más efectivo en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, puesto que la historia en la Capital nipona no puede volver a reiterarse.

"Requerimos de una reingeniería urgente en el deporte nacional, pues los próximos Juegos en París están a tres años. No puede repetirse la historia de Tokio, dOnde no se obtuvo medalla de oro ni plata". dijo el presidente del COM.