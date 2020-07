Carlos Pinto habló de su nueva experiencia como auxiliar técnico de Dorados de Sinaloa

Culiacán.- Con gran entusiasmo y agradecido por una nueva oportunidad, así se encuentra el sinaloense Carlos Pinto, quien a partir del próximo torneo tendrá un nuevo rol en el equipo de Dorados de Sinaloa. Pinto, eterno capitán del Gran Pez, es el nuevo auxiliar técnico de los sinaloenses, un reto que lo llena de alegría.

¿Cómo te sientes por tu nuevo cargo como auxiliar técnico en Dorados?

La verdad que muy contento por la oportunidad que me da la directiva, y la confianza también de David Patiño al integrarme a su cuerpo técnico. Tenía tres años trabajando en el club como gerente deportivo, pero siempre pendiente de los entrenamientos y viajes del primer equipo. Ahora en estos tiempos se han abierto oportunidades para todos. Desde que dejé de jugar me preparé en la Escuela Nacional de Directores Técnicos para tener el papel de entrenador que te pide la Federación para dirigir. Quería estar preparado para una oportunidad, hice dos módulos en Tijuana y los otros dos en Culiacán, el mes pasado ya me gradué y afortunadamente se me dio en Dorados.

Carlos Pinto ganó varios títulos con Dorados | Cortesía

¿Cómo encaras este reto al lado de David Patiño?

Con muchas ganas y entusiasmo. David es una gran persona y estoy muy agradecido con él por la confianza, me ha recibido de gran manera. Estoy integrándome para aportar la experiencia que tuve en las canchas y quiero aprender de él.

¿Qué representa para ti el ser parte de todos los títulos conseguidos por Dorados de Sinaloa?

Me siento muy agradecido con el futbol y el club por darme la oportunidad de debutar tanto en Liga de Ascenso como en Primera División. Me siento bendecido por todo lo que me ha tocado vivir. He estado en todos los títulos como jugador y ahora como auxiliar quisiera que vinieran más logros para llevar al equipo al lugar que se merece.

Anuncio de su nuevo cargo como auxilar técnico | Dorados

¿Cuál es el momento más especial que has pasado en Dorados?

Tengo varios, fueron muchos momentos que me tocaron vivir. Tengo muchos momentos marcados, como mi debut en Primera División, el ascenso contra Necaxa y también el título que me tocó siendo el capitán.

¿Cómo te visualizas en unos años más?

Yo creo que el tiempo va a ir marcando el camino. Cuando dejé de jugar no me miraba tanto dirigiendo, y ahora estoy dentro de un cuerpo técnico, entonces las experiencias que vaya viviendo me irán marcando el camino. Ahorita me pone contento estar como auxiliar, este es solo el comienzo, no descarto más adelante ser entrenador pero el tiempo dirá si es el camino que tengo que tomar.

Fue parte del equipo que logró el ascenso en 2015 | Cortesía

¿Qué mensaje tienes para los aficionados de Dorados, quienes están dolidos por no tener derecho a ascender?

Los entiendo por estar dolidos con esta nueva regla. Nos duele esa parte, nos tiene con molestia pero no está en nuestras manos. Lo que sí podemos hacer es un plantel competitivo para que la gente venga a ver un buen espectáculo.

