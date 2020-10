Carlos 'Príncipe' Cuadras ya está listo para la revancha ante 'Gallo' Estrada

Luego de que el pasado fin de semana comprobó que no estaba contagiado de Covid-19 para desmentir la información que había dado a conocer un medio digital, el sinaloense Carlos "Príncipe" Cuadras se declaró listo y motivado para la pelea de revancha que sostendrá ante el sonorense Juan Francisco "Gallo" Estrada, este viernes 23 de octubre.

Estrada estará exponiendo el cinturón supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) contra un retador que ya fue monarca mundial. El evento tendrá lugar en los Estudios de TV Azteca, en la Ciudad de México.

La contienda que es co-promocionada por Matchroom Boxing y Promociones Zanfer, será transmitida por Azteca 7 en México, por DAZN en Estados Unidos y por ESPN en Latinoamérica.

Para “El Gallo” Estrada (40-3 27 KOs) será la segunda defensa del cinturón de CMB (WBC, por sus siglas en inglés) después de haber noqueado a Dewayne Beamon, en nueve rounds, en Hermosillo, en agosto de 2019.

Dicho combate se dio justamente, cuatro meses después de arrebatarle el título mundial al campeón tailandés, Srisaket Sor Rungvisai, con una excelsa actuación en su revancha en Los Ángeles, California.

Pese a no tener tantos reflectores como Saúl "Canelo" Álvarez, para muchos, el sonorense es el boxedor mexicano más completo en la actualidad, quien no duda en entregarse en el ring, por más duro que sea el rival.

Estrada y Cuadras se enfrentaron por primera vez en septiembre de 2017, en un choque de alto voltaje, donde una caída en el round 11l, por parte de Estrada, resultó decisiva, en los tres jueces, que le otorgaron el triunfo al "Gallo", por solo un punto de diferencia.

Carlos Cuadras (39-3-1, 27 KOs) llegará a este compromiso con una racha de tres victorias.

El peleador de 32 años de edad y orgullo de Guamúchil, deberá poner talento, alma y corazón, para buscar convertirse en dos veces campeón del CMB en la división de los supermoscas.

“Me preparé a conciencia, estoy listo para ganar, voy el doble de preparado que la anterior pelea y con el doble de hambre de volver a ser campeón mundial”, señaló Cuadras, quien augura un duelo más explosivo que el primero y ahora con la confianza de noquear al monarca.

“Me he preparado a conciencia, lo he estudiado y sé cuáles son sus debilidades y fortalezas, la primera fue una pelea cerrada, creo que hay que ajustar detalles técnicos, no bajar el ritmo, estoy con mejor condición y le voy a dar con todo... traigo velocidad, potencia, toda la medicina, traigo todo”, adviritió.

“Habrá mucha diferencia, aunque somos los mismos nos conocemos y cada quien puede cambiar la estrategia, será más explosiva que la primera, daremos buen sabor de boca a todos, la afición será la ganadora, la diferencia es que ahora yo me llevaré el cinturón, aquí está tu medicina ‘Gallito’”, externó el “Príncipe” Cuadras, quien es entrenado por Rudy Hernández.

"CHOCOLATITO" DEFIENDE CETRO

En el combate co-estelar del mismo evento, el campeón mundial supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el nicaragüense Román “Chocolatito” González (49-2 41 KOs), estará exponiendo su título, ante el retador mexicano, Israel González (25-3, 11 KOs).

En caso de que salir con la victoria este viernes, Estrada y "Chocolatito" se enfrentarían en una esperada revancha en 2021.

Además el campeón mundial mosca del CMB, el mexicano Julio César "Rey" Martínez (16-1, 12 KOs), defenderá su título, ante su compatriota Moisés Calleros (33-9-1 17 KOs).