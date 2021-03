Carlos Salcedo explota en Twitter contra la Liga MX

El defensa de los Tigres de la UANL, Carlos Salcedo, explotó despues de la derrota ante la expulsión de Javier Aquino al minuto 10 ante Mazatlán FC, lo que los dejo sin un hombre menos en el encuentro.

Salcedo no aguanto más y les mando un mensaje tanto a la Liga MX como a los árbitros sobre la entrada de Aquino en el juego contra Mazatlán.

"Ya basta Liga MX, ¿esto no es de roja la semana pasada? La diferencia es que yo no me quedé tirado. Increíble cómo los árbitros te condicionan a no poder jugar el verdadero futbol que es de contacto también. Poco más de criterio. ¡Hoy, minuto 11 nos dejan con 10 hombres!", escribió el Titán.

Después de esta baja en el primer tiempo, Tigres de la UANL no puedo reponerse y fue superado con un hombre menos por los porteños, los cuales sacaron el triunfo de 2-1 en la jornada 11 desde el estadio Universitario.

Salcedo es un asiduo futbolista que expresa sus pensamientos en sus redes sociales, pero ahora no soporto más, solo se espera si su voz hace eco en los directivos de la Liga MX y se pueda buscar una buena resolución.

Con esta derrota, Tigres se quedo en el puesto número 12 con doce unidades tras la derrota contra Mazatlán FC.

