Carlos Tevez dice ser el último gran ídolo de la época dorada del Boca Juniors

Buenos Aires, Argentina.- El delantero de Boca Juniors, Carlos Tevez, que el 5 de febrero cumplirá 37 años, dijo este viernes que siente que es “el último gran ídolo de la época dorada” del Xeneize y que eso le genera un “orgullo muy grande”.

“Siento que soy el último gran ídolo de la época dorada de Boca Juniors. Eso hace que infle el pecho, tengo un orgullo muy grande. Puedo dejar un legado para que los más chicos sepan cómo se juega en Boca”, dijo ‘el Apache’ al canal TyC Sports.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El goleador contó que se preocupa por mantenerse en óptimas condiciones físicas y que realiza ejercicios de elongación no solo antes y después de entrenar sino también antes de dormir para “no perder velocidad” a su edad.

“Obvio que debo dar el ejemplo para los muchachos porque soy el capitán. Hay que estar cerca de ellos para dar lo mejor. Con ‘Cali’ (Carlos Izquierdoz) fuimos correctos con eso me parece, de estar en forma, bien de peso. En Boca jugamos finales todos los fines de semana y nunca nos podemos dar el gusto de tener kilos de más”, señaló.

A medida que uno va creciendo tiene que estar más flaco para no perder velocidad. Nunca me imaginé que a los 37 iba a estar como estoy físicamente. No tengo problemas de articulaciones ni nada. Entreno a la par de mis compañeros”, añadió.

Carlos Tevez (C) celebrando una anotación con el Boca Juniors/Jam Media

El atacante consideró que Boca Juniors debe “cambiar” porque comete errores que le impiden salir campeón de la Copa Libertadores.

La última vez que el Xeneize ganó el certamen de clubes más importantes del continente fue en 2007.

Salir campeón de la Argentina no alcanza para lo internacional. Mi cabeza piensa en cambiar para tener más posibilidades, porque si uno se queda con lo que tiene, va a quedar siempre en semifinal o final. No alcanza jugar lindo o tener determinaciones en la última parte. Hay que aparecer en momentos difíciles, si no es muy difícil ganar la Libertadores. Hay que tratar de que los errores en momentos claves no aparezcan”, analizó.

Sin embargo, el goleador revalorizó la Copa Diego Maradona, el torneo local que ganó Boca Juniors hace una semana tras ser eliminado por el Santos en semifinales de la Copa Libertadores.

Todos los equipos la querían ganar. River puso todos los titulares contra nosotros. Todos los que jugaron la Copa Maradona, la queríamos ganar. Después es fácil decir que no vale nada. Para mí fue muy emotivo porque era la primera Copa de Diego. Seguramente él estaría muy feliz de que la gane Boca y que la levante yo”, remarcó.

Además, dijo que hay que “valorar más” la camiseta con el número 10 de Boca Juniors porque la usaron jugadores como Maradona, Ángel Clemente Rojas y Juan Román Riquelme.

Leer más: Juventus: Cristiano Ronaldo esta en la mira por saltarse las normas contra el Covid-19

“Cuando llegué a Juventus hace mucho no se usaba la camiseta de (Alessandro) Del Piero, no se la querían dar a nadie después de su retiro. El club hizo que nadie usara la camiseta número 10. Eso es hacer algo por los ídolos que hicieron algo por el club. El día que me vaya yo no se la tienen que dar a cualquiera. Tiene que ser un emblema, como en la Juventus. Es la camiseta de los ídolos de Boca”, dijo.