Carlos Urías, hermano de Julio, busca hacer historia con los Tomateros de Culiacán

Carlos Urías fue uno de los jugadores de primera firma, registrados antes del inicio de la temporada 2020-21, ante la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Hoy en su segunda pretemporada, vive con emoción la experiencia de ser Tomatero.

“Es un orgullo porque, soy de Culiacán y desde niño he visto este equipo. He soñado jugar aquí y ahora portar los colores, la verdad que se siente muy bonito”, dijo.



Pero el sueño, no termina en portar el uniforme. Hoy Carlos se abre camino y quiere plasmar una huella propia en esta pretemporada.



Uno de sus objetivos consiste en “dejar una buena impresión a los coaches, que se lleven un buen sabor de boca de mí y ¿por qué no?, que me puedan llamar en algún momento de la temporada”, expresó en entrevista.



Hacia mediano y largo plazo, se ha puesto metas muy claras: “primero que nada, sería el debut. Tratar de buscar el debut este año y hacer una bonita carrera aquí, poder ser pieza importante de este Club”, apuntó.

Carlos, quien surgió de la Liga Culiacán Recursos, también sueña con algún día levantar un título con los Tomateros de Culiacán, acompañado por su hermano Julio en el terreno.

Hoy ya trabaja intensamente, bajo la supervisión de coaches como Heriberto García, quien ayuda a pulir sus habilidades para convertir a este prospecto, en todo un profesional del cuadro guinda.