Carlos Vela: 'No estaba listo para el Arsenal'

Los Ángeles.- Para nadie ha sido sorpresa que el mexicano Carlos Vela se ha convertido en una gran estrella de la MLS con su equipo el LA FC, sin embargo el “bombardero” no siempre ha sobresalido como ahora, pues en su primer aventura en Europa cuando jugaba para el Arsenal tuvo algunos problemas.

En una entrevista para Inside LAFC el atacante se sinceró al mencionar que con solo 16 años no estaba listo para llegar a las filas de un equipo grande de Europa como el Arsenal de la Premier League.

Todo fue demasiado rápido. Después del Mundial sub 17 del 2005, me encontraba volando para Londres y firmar con el Arsenal. Yo no estaba listo para eso, era muy joven", se expresó.