Carlos Vela asegura que no va a la Selección Mexicana para no "estorbar"

Estados Unidos.- Luego de su gran participación en el Juego de Estrellas ante la Liga MX, el interés de todos por ver a Carlos Vela en la Selección Mexicana volvió a crecer pero ahora el atacante ha detenido cualquier ofrecimiento al confirmar que no tiene pensado volver ahora ni nunca a un llamado al conjunto mexicano pues considera que ya no tiene nada que hacer ahí, además de que podría quitarle un espacio a un jugador que lleve el proceso.

En una reciente entrevista para Telemundo, el mexicano confirmó que ya no le causa mucha ilusión ser convocado por la Selección Mexicana y es que asegura que su tiempo en el equipo ya pasó. En más de una ocasión ha dado esa respuesta en donde confirma que no hay alguna razón para que se le integre pues ha decidido que no tiene cabida más en el equipo y más por no truncar el camino de un jugador que estuvo en el proceso.

"Uno en su carrera y en la vida toma decisiones y todo va acorde a la felicidad, dónde quieres estar y dónde no. En tu carrera has tenido la oportunidad de decidir cosas que igual no se ven tan bien, pero que a ti como persona te hacen mejor. Puedo decidir y creo que cuando no estás bien y no quieres estar al 100 por ciento en un lado es mejor no estorbar", dijo el delantero del LAFC.

Carlos Vela tiene claro que ya no regresará más a la Selección Mexicana. Esta decisión la había tomado hace mucho tiempo. Para el proceso del Mundial de Brasil 2014 se hizo ausente, ahí el jugador estuvo alejado del Tri y no pudieron convencerlo de jugar. Pero para la Copa del Mundo de Rusia 2018 regresó y fue su última participación en el equipo cuando se enfrentó al equipo de Brasil en los 8vos de final en donde jugó su último partido con la Selección Mexicana.

Ahora el Tri está cerca de jugar una Copa del Mundo más y Carlos Vela no será uno de los jugadores convocados, como muchos otros más que se hubiera pensado que si podrían estar pero por temas ajenos al futbol se le ha vetado. Por ahora el mexicano está centrado con el LAFC en busca del título que no se le ha podido cumplir desde su llegada a la MLS.