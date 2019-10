Carlos Vela aún se considera jugador para Europa

Los Angeles.- La temporada que ha tenido Carlos Vela ha sido una de las mejores en su carrera futbolistica, rompiendo récords con su equipo y convirtiéndose en el goleador de la liga ha despertado en él ese deseo de volver a Europa.

Claro que considero que puedo jugar en Europa y ser un jugador importante, pero en el momento que pasó todo, yo necesitaba y creía que era lo mejor para mi vida y carrera.

"Siempre he dicho que intento buscar lo mejor para mi vía y familia y eso es estar aquí. Al final ya no está en mis manos el que todos estén felices con lo que yo decida", afirmó.

La magia de @11carlosV ��️



Los mejores 5⃣ goles de nuestro �� esta temporada.



¿Cuál es tu favorito? pic.twitter.com/We0L8hVZSw — LÁFC (@SomosLAFC) October 9, 2019

Además se siente cobijado por sus compañeros del LAFC y que le han devuelto la ilusión de volver a jugar. "No tenia tanta ilusión por jugar como la tengo ahora. Tengo que agradecer a los compañeros porque es igual un logro personal, pero es un trabajo de todo el equipo. Sin ellos no tendría la cantidad de goles que tengo o todo lo que se ha podido construir. Empezamos de nada y me siento muy participe de todo lo que estamos consiguiendo y la verdad que agradecido de todo lo que nos está pasando".

Solo en este torneo Carlos Vela anotó 34 goles convirtiéndose en el máximo anotador del torneo, también fue ganador del Botín de Oro y ahora se prepara para el inicio de los playoffs de la MLS para buscar al campeón de la liga.