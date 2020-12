'Carlos Vela es un jugador especial' afirma el entrenador Bob Bradley

Para Bob Bradley, director técnico de Los Ángeles FC, la Liga de Campeones de Concacaf ante el Cruz Azul, es una muy buena oportunidad para ver de lo que es capaz de hacer en la cancha el delantero mexicano Carlos Vela, ya que cuando se encuentra en óptima forma es un hombre que marca la diferencia en el ataque.

“Carlos, lo he dicho antes, sabemos de lo que es capaz de hacer en el campo, es un jugador especial y sabemos que en nuestro grupo, cuando está en buena forma, en el campo, genera confianza en los demás, entonces, estamos emocionados de tenerlo de regreso luego de que no pudo estar aquí en Orlando para el torneo MLS is Back.

El grupo hizo un gran trabajo sin Carlos, pero es nuestro capitán, nuestro líder y sabe que es muy importante”, externó el entrenador estadounidense.

El estratega está seguro de que el conjunto de Ángeles puede salir ganador en el torneo regioal y terminar así con la hegemonía que han ejercido los clubes mexicanos en la Concacaf para ganar el boleto al Mundial de Clubes.

“Creemos que podemos ganar la Champions League, sabemos que tenemos un gran juego en cuartos de final. Ciertamente creo que tomamos confianza en el juego que vencimos a León hace tiempo, cuando vimos a León en la Final (de la Liga MX) vimos que vencimos a un buen equipo y ahora tenemos la oportunidad de hacer algo importante, que también es para nuestros fans”, señaló Bob Bradley.

Mencionó su equipo está preparado para el torneo continental en Orlando, Florida, donde jugarán protegidos por una “burbuja” para evitar salir o que alguien que pudiera tener coronavirus covid-19 ingrese.

“Nuestro equipo manejó bien en Orlando el tema mental. Están emocionados de jugar otra vez aún sin Carlos (Vela) que fue un buen líder para Diego, Edward, lo manejamos bien. Todo mundo sabe que estuvimos decepcionados de jugar los Playoffs pero de ese momento en adelante nuestro objetivo ha sido ganar la Champions League, solo un sentido de oportunidad. Estamos ahora en los Cuartos de Final, sabemos todo sobre Cruz Azul y será un gran juego”, dijo el DT del LAFC.