Carlos Vela estaría dispuesto a regresar a Europa con el Barcelona

El mexicano Carlos Vela vive un gran momento en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y de nuevo suena el rumor de que equipos importantes de Europa, como Barcelona, lo estarían tentando para volver a jugar en el “viejo continente”.

Después de la gran temporada de Carlos Vela, en la que ha marco 36 goles en 35 partidos, se le cuestionó si consideraría volver a jugar en España mientras la MLS tiene su receso, a lo que respondió que no podría negarse a equipos de la talla de FC Barcelona o Real Madrid.

¿Quién podría decir que no a jugar con Messi durante cuatro meses y luego regresar a Los Ángeles? Disfruto, aprendo y luego vuelvo a casa. Si el Real Madrid o Barcelona están posicionados... Hay oportunidades que no podemos dejar pasar”, mencionó.

Pese a que la temporada anterior no se concretó su préstamo al conjunto “culé” debido a que estos se decantaron por el mediocampista ghanés Kevin-Prince Boateng; Vela no quita el dedo del renglón y pide a los dos equipos más representativos de la liga española que lo esperen un par de semanas.

No me importaba otra cosa. Voy a comenzar a entrenar mañana, denme dos semanas para ponerme un poco en forma. A Barcelona, al Real Madrid no se le puede decir que no”, concluyó.