Carlos Vela, ha logrado varios récords pero sigue sin ganar un título a nivel de clubes

Pese a uno de los mejores delanteros mexicanos en los últimos diez años e imponer varios récords personales, Carlos Vela sigue con una asignatura pendiente, ya que todavía no ha podido conseguir un título a nivel de clubs.

Recientemente, el delantero orgullo de Cancún, Quintana Roo, fracasó en su intento de coronarse, luego de que su equipo Los Ángeles FC perdió ante Tigres de la UANL en la final de la Liga de Campeones de Concacaf (Concachampions)

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

No cabe duda que Carlos Vela, tiene todos los méritos y cualidades para ser considerado el mejor de la MLS y probablemente el mexicano más talentoso de la última década, pero tomando como punto de exigencia precisamente esas capacidades, el Bombardero ha fracasado en cada una de sus temporadas con el equipo angelino.

Vela ha logrado importantes récords como son: más goles en una temporada regular con 34, mayor número de participaciones en goles en una temporada con 49 (tantos más asistencias), hacer del Los Ángeles FC el club con más puntos en una campaña con 72 y ser el primer mexicano premiado como Jugador Más Valioso de la MLS, todo eso en 2019, pero le falta levantar el trofeo de liga.

El futbol es deporte de conjunto y no se trata de cargarle toda la culpa a Cracklitos, pero cuando eres el mejor de un club, los ojos y exigencias siempre estarán sobre ti. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que Messi, Cristiano, Zlatan -guardando las proporciones- son los que fracasan y no el equipo?

Vela y LAFC estuvieron en ventaja en la final de la Concachampions, pero la desperdiciaron y terminando cayendo ante Tigres. Y en la MLS ni siquiera han podido llegar al partido por el título, a pesar de sus temporadas récord.

En la MLS, al jugador azteca se le mide con la máxima exigencia porque es el mejor de todos y cada temporada en la que no levanta el trofeo es un fracaso, por ello desde 2018 el Bombardero sigue con la gran deuda de por fin ganar un título importante a nivel de clubes. ¿El 2021 será el año para LAFAC?.