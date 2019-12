Carlos Vela tendría una propuesta del Barcelona

Los Ángeles.- Ahora con su descanso de la MLS y con el mercado de invierno a la vuelta de la esquina Barcelona ha vuelto a poner su interés en el mexicano Carlos Vela quien ha señalado tener el sueño de jugar para el club catalán.

Toda esta información salio a la luz tras una declaración de Jonathan Dos Santos quien vive en la misma ciudad que Vela y según sus palabras Barcelona ya puso una propuesta sobre la mesa.

"Estoy de vacaciones y todavía no he podido hablar con él, tampoco lo quiero molestar, pero tiene esa oferta encima de la mesa. No sé lo que vaya a hacer, sinceramente él está muy contento en Los Ángeles, en su equipo. Ha hecho una temporada espectacular. Todo lo que sea mejor para él, yo estaré feliz. Es una oportunidad única que el Barcelona te esté buscando, es el mejor equipo del mundo y ojalá que como mexicano se le pueda dar", señaló el menor de los Dos Santos a W Radio de Colombia.

En este mismo año se escucho de otra posibilidad para que Carlos Vela llegará al club blaugrana pues también se encontraba de vacaciones y donde al parecer pidió unos días para ponerse en forma, Barcelona no quiso esperar y contrató a Kevin Prince Boateng.

La oportunidad para que el mexicano llegue como préstamo cada vez es más fuerte ante la lesión del francés Ousmane Dembélé. La MLS volverá a la actividad el próximo febrero 29 de 2020 si no pacta algún préstamo con el equipo español.