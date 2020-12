Carlos Vela un apasionado por un deporte que no es el futbol

Los Ángeles.- Pocos son los casos en los que los futbolistas confirman que el deporte que practican no les atrae tanto fuera del mismo y que prefieren darle más importancia a otro. Uno de esos es Carlos Vela quien en más de una ocasión ha confirmado que el futbol no es su deporte favorito sino que el basquetbol es la disciplina que lo alegra.

Mucho se ha cuestionado al delantero mexicano por no ser una fan desbordado por su trabajo, por no celebrar o por admitir que en su vida hay cosas más importantes que el futbol. Eso en una sociedad mexicana que vive del futbol no tiene un lugar, pero aun así él disfruta de todo lo que tiene y de lo que no debe hacer.

En diferentes oportunidades lo ha dejado claro y es que desde pequeño su deporte favorito es el deporte ráfaga pero lo pusieron en un dilema pues le dieron a elegir uno para practicarlo, curiosamente eligió el futbol por que se le daba mejor al momento de jugarlo, algo que ha quedado más que comprobado.

"Yo de chiquito jugaba, fue a torneos de basquetbol, pero llegó una edad en que me dijeron ¿futbol o basquetbol?, entonces elegí el que mejor se me daba, pero siempre me quedé con la espinita de jugar basquetbol", dijo en una entrevista.

Asimismo aseguró que prefiera mucho más veces ver un juego de basquetbol que uno de futbol, caso como el que protagonizó Cristiano Ronaldo que aseguró que el box o la UFC es más atractiva para él que un partido de futbol. Esto hasta cierto punto es entendible, pues aunque ames algo tanto, llegará el momento en el que desean darte un espacio y más si lo juegas todos los días.

Carlos Vela es uno de los mejores jugadores mexicanos | Foto: Instagran Carlos Vela

Pero el tema de Carlos Vela tomó mucha más relevancia al decir que a él no le gusta el futbol y que solo lo hace por que es su trabajo y le pagan por eso. Eso en su tiempo con la Real Sociedad y la primera "pelea" con la Selección Mexicana al negarse al ser convocado.

Con el paso al LAFC fue como si hubiera sido el mejor regalo, se mudaba a la ciudad de Los Ángeles donde juegan Los Lakers en la NBA el equipo favorito del mexicano, fue uno de los plus para que aceptara para jugar ahí.

Y eso lo ha dejado muy claro en sus redes sociales donde se le ha visto hacer algunas canastas con el uniforme del equipo angelino y portando el nombre y número de LeBron James demostrando sus mejores clavadas a dos manos.

Aunque para él el mejor jugador de todos los tiempos de la NBA es Michael Jordan, "No hay persona que no diga que fue él que le inspiró a que le gustara el basquetbol", dijo.

Carlos Vela es actualmente de los mejores jugadores mexicanos en la MLS, recientemente peleó por la Concachampions ante los Tigres pero terminó perdiendo, esa fue la primera vez en la que disputó una copa en Concacaf, hay que recordar que Vela nunca ha jugado en la Liga MX, desde que ganó la Copa del Mundo en 2005 se marchó a Europa.