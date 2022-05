Casemiro asegura que la mayor virtud del Real Madrid es "no rendirse nunca"

España.- La euforia por la remontada del Real Madrid al Manchester City en solo unos minutos y por tercera ocasión en la Champions League no dejan de sorprender tanto a jugadores como a la afición que solo se ha dedicado a celebrar los triunfos de su equipo y más si los acerca a un título más. Uno de los jugadores que fueron parte de este última gran respuesta de futbol como Casemiro aseguró que toda esa fuerza para remontar viene del hecho "de nunca rendirse".

El mediocampista brasileño destacó el final de partido del Real Madrid en donde aseguró que solo unos minutos le bastaron para darle la vuelta al juego apelando al gran ADN Real Madrid y a las ganas de cada uno de sus compañeros para lograr el pase a la final. "La gran virtud de este club, no este año, es no rendirse nunca. Hay que felicitar a todos. Hasta el final, vamos Real, esa es la clave. Hemos eliminado a un gran equipo y un gran entrenador, que madre mía como juegan futbol", dijo el sudamericano para Movistar+.

Real Madrid así como ha dado grandes presentaciones tambien ha puesto a dudar a ciertos aficionados y expertos, sobre todo en los primeros partidos de estas eliminatorias y es que reaccionan un poco tarde pero cuando lo hacen es para finiquitar el partido, eso les ha funcionado de maravilla, solo que ahora se les viene un tema más complicado pues la final de Champions League es a un solo duelo, y apelando a los primeros minutos de las series el equipo blanco podría tener algunos problemas.

Real Madrid se instala en una nueva final de Champions League | Foto: EFE

Casemiro tambien agregó que fue una sensación indescriptible el tener el Bernabéu lleno luego de dos años sin público en Champions y más que han pasado varios años ya que no llegan a una final que justamente será ante el Liverpool último club con el que se vio la cara dando al Real Madrid como ganador. "No hay sensación mejor. No se puede explicar eso. Sabemos que falta lo más bonito e importante, pero hay que disfrutar el momento. Hemos pasado 2 años sin público, hay que disfrutar ahora porque esta llegada a la final es para ellos", agregó.

Los merengues tuvieron una gran semana, apenas el fin se proclamaron campeones de LaLiga, sumando su título 35 en la historia, ahora lograron su final 18 en Champions League y buscarán sumar su título número 14 en la competencia continental y aumentar su poderío en Europa.