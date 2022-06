Catar 2022: ¿Ecuador fuera y Chile dentro? En esto va el caso de Byron Castillo de cara al mundial

Los invitados por parte de la Conmebol a la Copa Mundial de Qatar 2022 podrían cambiar una vez que la FIFA dé su fallo sobre el caso de Byron Castillo y la Selección de Ecuador. La Tricolor podría perderse la justa pues su similar de Chile alega que el defensa nació en Colombia.

La demanda de la Asociación Nacional de Futbol Profesional de Chile (ANFP) tiene a la Conmebol y a la FIFA en medio de una polémica. Se espera que el próximo viernes de 10 de junio el organismo rector del futbol mundial dé su fallo, mismo que cambiaría el panorama de varias selecciones de cara al mundial.

De acuerdo diversos medios, la ANFP ha presentado diversas pruebas para demostrar que Castillo nació en Colombia y que habría incurrido en falsedad de nacionalidad para jugar con Ecuador. Por su parte, la federación ecuatoriana ya presentó su respuesta y sus soportes, por lo que no les queda más que esperar el veredicto.

El abogado de la ANFP, Eduardo Carlezzo, aseguró que todas las pruebas presentadas demuestran que Byron Castillo nació en Tumaco, departamento de Nariño, en Colombia. Por lo que, consideró, el mundial estará manchado si el fallo no es a favor de Chile.

No obstante, reconoció que con el mundial de Catar 2022 tan cerca, la FIFA estará en un dilema para cambiar la decisión. "Puedo decir que si tuviéramos más tiempo, sin grupos sorteados, tendríamos una decisión favorable para Chile. Cuando hay entradas vendidas, paquetes de viaje, la decisión más fácil es dejar todo como está. Iremos a la Cámara de Apelaciones y luego, si todo sigue negativo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS)".

¿Cuáles son los escenarios posibles?

Ecuador finalizó en la cuarta posición de la eliminatoria de la Conmebol con 26 puntos, 2 más que Perú que va al repechaje, 3 más que Colombia y 7 más que Chile, eliminadas las dos últimas. en caso de que la FIFA decida excluir a Ecuador, Perú se quedaría con el cuarto sitio y Colombia iría el repechaje.

En cuanto a Chile, podría no asistir pues la FIFA puede determinar quitar los puntos a los dirigidos por Gustavo Alfaro pero no otorgarlos a los otros equipos. Lo anterior porque la protesta se debió presentar 24 horas después del encuentro y si no fue así, no podrá obtener los puntos.

Te recomendamos leer

La última posibilidad es que la FIFA mantenga la participación de Ecuador sin sancionar al jugador, o bien que haya un castigo para el futbolista y la federación pero sin modificar la tabla de las eliminatorias. Se espera que este viernes el organismo mundial dé su resolución, tras lo cual Chile o Ecuador pueden asistir al TAS si el fallo no les es favorable, lo que alargaría más la polémica.