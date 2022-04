Catar 2022: México y Argentina favoritos a superar la fase de grupos del Mundial

México.- Dos días después de haber ocurrido el sorteo para conocer los grupos del vigésimo segundo Mundial de futbol de que llevará a cabo en Catar, comienzan a investigar qué participantes seguirán en competencia al término de la primera ronda; la etapa de grupos.

La Selección Mexicana consiguió su boleto en la última jornada del Octagonal Final y tras encontrarse en el bombo 2 del sorteo se incorporó en el sector C junto a la Selección de Arabia Saudita, Polonia y Argentina, rivales que no serán sencillos de enfrentar pero tampoco imposibles de vencer.

Aunque el equipo Tricolor finalizó la eliminatoria con varias dudas de proyección por un futbol plano y redondo, la cadena deportiva ESPN hizo saber de su base de estadístivas que recurre gracias a Futbol Index cuál será el futuro de los cuatro rivales del grupo.

Raúl Jiménez anotó de penal

Jam media

Leer más: Chicharito marca un doblete con el LA Galaxy sobre Portland

En él se analizaron varios factores que tomó la decisión de encontrar el conteo cibernético, el cual se consideró duelos entre sí, historia en Copas del Mundo y otros asuntos, lo que determinó que Argentina será el favorito para conquistar dicho agrupamiento en Catar.

Con un 77% la albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni, terminará como primero del grupo, mientras que México finalizará la primera ronda en el segundo del sector con un 58%, Polonia con 36% y Arabia Saudita con 29% quedarán eliminados, de acuerdo a Futbol Index del líder mundial.

Selección de Argentina en ceremonia protocolaria

Instagram afaseleccion

Gerardo Martino sabe que el principal objetivo de la Selección Nacional es sobrepasar su propio destino, el cual es jugar el quinto partido, algo que no sucede desde que albergó el Mundial de 1986. Pese a las críticas intentará darle al país una alegría mayor.

Leer más: Hugo Nervo suma sus 100 juegos en Liga MX

No obstante esa meta no será fácil de superar, pues si México consigue uno de los dos primeros sitios del Grupo C se podría encontrar ya sea a Dinamarca o Francia, depende cómo terminará el Grupo D. Desde 1986, Bulgaria, Alemania, Estados Unidos, Argentina -doble ocasión-, Países Bajos y Brasil han negado que el cuadro azteca llegue a Cuartos de Final.