Cavani y Neymar, el posible inicio de una guerra de egos

París, Francia.- Y el lujoso París Saint-Germain ya tiene su primer problema: El uruguayo Edinson Cavani y el brasileño Neymar chocaron el domingo en el triunfo ante el Lyon (2-0) por tirar una falta y un penal, primera señal de una guerra de egos entre los dos sudamericanos.

“Esas son cosas que las crean. No sé por qué crean todas esas historias. La verdad creo que a veces son cuestiones normales, cosas que pasan en el futbol”, dijo Cavani al programa uruguayo Gol de Medianoche de Radio Universal.

“Es una historia que me he enterado ahora hablando con mi hermano de que la gente habla de que Cavani no deja patear los penales o que hay un problema con Neymar. La verdad que no hay problema ninguno”, señaló.

Cuando finalizó el partido en el Parque de los Príncipes, Cavani no parecía tener muchas ganar de celebrar el triunfo. Abandonó el césped con la cabeza baja y rápidamente se resguardó en los vestuarios, sin ni siquiera dedicar una mirada a los hinchas. Más tarde evitó a los periodistas en la zona mixta.

Antes de la llegada de Neymar y tras la salida de Zlatan Ibrahimovic, 'Edi, el goleador implacable, era el encargado de tirar todos los penales. Con la llegada del brasileño, el fichaje más caro de la historia tras pagar 222 millones al Barcelona, las cosas parece que han cambiado.

'Ney' ha llegado para ofrecer al PSG un cambio de dimensión, pero también para intentar ganar el Balón de Oro, por lo que intenta marcar el máximo número de goles con su nuevo equipo.

Cuando Kylian Mbappé obtuvo un penal en el minuto 78, Neymar se fue a reclamar el balón, pero se encontró con Cavani.

El uruguayo rechazó cederle el lanzamiento y a continuación, quizás perturbado por el intercambio verbal con su compañero, se topó con el arquero del Lyon Anthony Lopes, autor de una gran parada.

Neymar ya se había acercado a Cavani en los penales precedentes, ante Saint-Etienne (3-0, a finales de agosto) y Celtic, el martes pasado en la Liga de Campeones (5-0).

Pero no fue el primer roce entre los sudamericanos el domingo. En el minuto 57, en una falta a favor del PSG, el brasileño Dani Alves escondió el balón a Cavani y se lo entregó por detrás de la espalda a Neymar, para que fuera él quien lanzara el golpe franco, ante las protestas del uruguayo.

La batallas de egos es inminente y le corresponde al técnico Unai Emery empezar a calmarla. En conferencia de prensa el español se mantuvo prudente, sin aclarar lo sucedido.

“Hay un acuerdo de caballeros en el campo para lanzar los penales. Después vamos a arreglarnos de manera interna en los penales que van llegando, porque creo que los dos son capaces de tirarlos y quiero que se alternen”, dijo.

“Entre atacantes es normal”, relativizó el centrocampista Adrien Rabiot, que dejó entender que la consigna original era que Cavani lanzara los penales. “Después les corresponde a ellos arreglarse, pueden alternarse, pienso que no estaría mal”, añadió el internacional francés.

El defensa Presnel Kimpembe, fue más breve: “El que los tira, los tira”.

Cavani, que llegó en 2003 al PSG, terminó la pasada temporada con 49 goles en 50 partidos contando todas las competiciones. Fue la manera de desquitarse tras tres temporadas a la sombra de Ibrahimovic, en las que tuvo que jugar en la banda, fuera de posición natural de delantero centro.

Con las llegadas de Neymar y Mbappé, por 180 millones -contando los bonus-, los focos han dejado de buscarle. Y parece que el uruguayo no está dispuesto a resignarse.

El jugador que se fue del Nápoles por 64 millones hace cuatro años reclama su plaza en un tridente 'MCN' en el que la perla brasileña y el prodigio francés parece que han tomado la delantera.

