Cayeron los grandes: Real Madrid y Cristiano Ronaldo eliminados de Champions League

Europa.- Este viernes volvió la UEFA Champions League con dos partidos que ponían a sus grandes figuras en busca de su calificación a la siguiente ronda de la competencia. Por un lado el Real Madrid se metió a la casa del City donde los locales agradecieron los regalos defensivos para finiquitar la serie 2-1 con global del 4-2. En Italia la Juventus recibió al Lyon que llegó la ventaja y en el transcurso del juego marcó gol de visita. Cristiano Ronaldo se echo el equipo al hombro y con dos goles se fue arriba en el marcador y en el global lo empató a 2 pero no fue suficiente y quedó eliminado.

En una primera instancia, en Manchester, Inglaterra lo que no debía pasar para el Madrid era recibir gol a los pocos minutos, algo que no entendieron y con la baja de Sergio Ramos por suspensión terminó condenando el acciones del francés Raphael Varane que regaló el primero a los 9 minutos de haber iniciado el partido. Los siguientes minutos fueron de agobio total para los españoles que no conectaron y por poco recibían el segundo.

El Manchester City aprovechó los regalos del Madrid | Foto tomada del Twiter de la Champions League

Para la primera media hora de juego encontraron el gol que les daba la esperanza de remontar, con el tanto de Karim Benzema. De es manera culminaron el primer tiempo pero nunca se vio un verdadero dominio del Madrid. Para la segunda parte las cosas no fueron diferentes. Kevin de Bruyne hizo lo que quiso en el mediocampo y en la delantera Sterling y Gabriel Jesus de igual manera. Solo fue cuestión de tiempo para que se equivocaran una vez más y fue el mismo Varane que entregó la pelota corta a su arquero para la llegada del 9 brasileño para el 2-1 definitivo.

Gabril Jesus fue la figura al asistir y anotar el segundo gol del juego | Foto tomada del Twiter de la Champions League

Con ese marcador sentenciaron las posibilidades de aspirar a una respuesta de parte del Real Madrid, Zidane lanzó cambios en los últimos 10 minutos sin nada que pudieran hacer. Este fue la primera vez que el francés quedaba eliminado y perdía en una fase de eliminación. Por su parte Pep Guardiola felicitaba a su equipo por alcanzar la fase de 4tos de final en esta temporada.

A la misma hora pero en Italia, la Juventus quería imponer condiciones de local pero solo a los 12 minutos ya estaban abajo en el marcador por un penal que Menphis Depay cobró a lo Panenka, dicho gol activó la ventaja de gol de visita lo que el final terminaría por darle el pase a los franceses. Como ya es una costumbre Cristiano Ronaldo apareció para dar la cara por el equipo italiano y se despachó con dos anotaciones al 43' y 60' aunque el marcador fue a favor no fue suficiente para vencer el global que con el gol de visita anotado por el Lyon terminó dándoles el pase.

Lyon se impuso por marcador global ante la Juventus | Foto tomada del Twitter de Champions League

Sarri, entrenador de la Juventus decidió darle descanso a varios de sus jugadores, como Buffon, Bonucci y Dybala mismos que fueron de mucha falta para intentar remontar el marcador. Estos dos duelos eran importantes para los aficionados que deseaban que Cristiano Ronaldo enfrentara a su antiguo equipo en los 4tos de final. Al final no se podrá realizar. Manchester City se enfrentará en Lisboa al Lyon la siguiente semana.

